Юбилейный саммит ОДКБ запомнился двумя заявлениями или скажем предложениями, одно из которых исходило от президента России Владимира Путина, другое от президента Беларуси Александра Лукашенко.

Военная операция России в Украине не привела к значительным успехам. Напротив, Россия получила огромное количество санкций, международную изоляцию и, пока на словах, потенциальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Желали отодвинуть НАТО, а получилось все ровно наоборот. Да, Турция пока выступает против вступления этих стран в организацию, но Вашингтон и Анкара найдут общие точки соприкосновения для того, чтобы договориться по этим вопросам. Но сейчас речь не об этом.

Возможно, что в России все эти санкции и консолидацию западных стран ожидали, но они просчитались в военных возможностях украинской армии. Потому, всего этого не было бы, если Россия закончила бы войну, повесив свой флаг в Киеве или же хотя бы в Донецкой и Луганской областях. Этого всего нет, потери большие, о репутационных издержках вообще речь не идет, куча санкций, а Финляндия и Швеция — члены НАТО. Результат спецоперации не впечатляет даже кремлевских пропагандистов.

Однако «ответные меры» Россия судорожно пытается предпринять. К примеру, вчера Путин предложил предоставить странам СНГ статус наблюдателя при ОДКБ. Таким образом, президент России пытается расширить географию ОДКБ, отдав по умолчанию статус наблюдателя в этой организации всем странам СНГ. Такая «щедрость» ранее не наблюдалась, однако подобное развитие событий может привести к пересмотру рядом стран участия даже в СНГ, поскольку Россия на сегодня стала слишком токсичным политическим игроком.

Для большинства стран того же ОДКБ, в том числе и Беларуси, российско-украинский конфликт был абсолютно не нужен и привел к определенным политическим и экономическим издержкам. С уверенностью можно сказать, что подобные издержки и проблемы с Западом абсолютно не нужны ни Казахстану, ни Кыргызстану с Таджикистаном. Ну а что касается нашего «старого знакомого» Никола Пашиняна, тот вообще пошел с открытой критикой на ОДКБ.

Очевидно, что сегодня никто под раздачу западных санкций и агрессии США в лице друга или тем более военно-политического союзника России и Беларуси попасть не хочет. Именно об этом собственно говорил и Александр Лукашенко говоря о том, что «надо брать пример солидарности западных стран».

Однако, сложившаяся геополитическая реальность показывает, что быть военно-политическим союзником России – это не то, что гарантия безопасности, а скорее тот риск, который может ввести эти страны в зону турбулентности.

Реальность такова, что сейчас уровень технологического развития, экономического благосостояния и международного влияния Запада на том уровне, что для них Россия «мелкая проблема» по Киссенджеру. Крупная проблема — это Китай.

Центральноазиатские страны, которые ранее балансировали между Москвой, Пекином и Вашингтоном, теперь понимают, что РФ из этой игры выпадает, а потому пора выстраивать новую сбалансированную политику с другими странами. Именно поэтому в преддверии саммита ОДКБ, мы стали свидетелями визита президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Турцию, где стороны подписали ряд документов, включающих и военно-техническое сотрудничество, но главным успехом стало то, что в Казахстане будет производиться БПЛА Анка.

И визит президента Азербайджана в Турцию для участия в открытии аэропорта Ризе-Артвин еще раз подтвердил статус братских государств. На фоне изолирования России из многих международных площадок, возрастает роль Турции как регионального игрока, с которым будут договариваться по новым правилам.