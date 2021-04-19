НАТО поддержала Чехию по расследованию против РФ

Представители НАТО сообщили, что поддерживают обвинения Чехии в адрес Российской Федерации о якобы причастности последней к взрыву арсеналов в чешской Врбетице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей Североатлантического Альянса.

В НАТО считают деятельность России на территории Чехии «зловредной».

«Мы поддерживаем Чешскую Республику, нашего союзника, которая проводит расследование зловредной деятельности России на своей территории. Эти действия соответствуют модели опасного поведения России», — отметили в организации.

| 2021-04-19T00:05:07+04:00 19 апреля 2021, 05:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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