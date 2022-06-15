«Мы примем решения по масштабам и структуре нашего позиционирования на долгосрочной основе для обеспечения защиты территории всех членов альянса», — пообещал Столтенберг.

НАТО увеличит численность войск в восточноевропейских странах и изменит в них оборонные схемы. Как рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, впервые со времен холодной войны НАТО расположит здесь силы и технику, предварительно назначенные для защиты конкретных союзников на своем восточном фланге, передает CNN.

Это позволит альянсу быстрее реагировать в случае угрозы, пояснил он.

В частности, НАТО планирует увеличить численность своих войск в каждой из восточноевропейских стран с батальонного до бригадного уровня. В одном батальоне обычно от 300 до 1000 военнослужащих, в одной бригаде НАТО — от 3000.

Альянс продолжит снабжать Украину оружием, пообещал Столтенберг. Новый пакет военной поддержки поможет украинской армии перейти от артиллерии советских времен к более современному оружию. Это позволит Украине «продолжить модернизацию своих вооруженных сил, над чем союзники по НАТО работали много лет, но сейчас эти усилия активизировались», — сказал он.

Отвечая на призыв президента Украины Владимира Зеленского о более дальнобойном оружии, Столтенберг сказал, что Киев следует снабдить более тяжелым вооружением, но не сообщил подробностей.