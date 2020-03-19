НАТО обеспокоена «дестабилизирующим поведением» России

НАТО обеспокоена «дестабилизирующим поведением» России, но привержена сочетанию сдерживания и диалога в отношениях с Москвой. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на презентации ежегодного отчета в четверг, 19 марта, в Брюсселе . «Сохраняя приверженность двухвекторной политике, НАТО обеспокоена склонностью России к дестабилизирующему поведению в Евроатлантическом регионе и за его пределами», — сказал он.

По словам Столтенберга, «агрессивные действия России в Украине, в том числе, дестабилизирующее поведение в военной сфере и использование гибридных тактик» негативно сказываются на международной безопасности. Тем не менее, Североатлантический альянс «продолжает использовать Совет НАТО — Россия в качестве платформы для диалога, на которой обсуждаются вопросы международной безопасности, работая при этом над повышением уровня прозрачности и предсказуемости», — указал он. (DW)