НАТО обеспокоена «дестабилизирующим поведением» России

НАТО обеспокоена «дестабилизирующим поведением» России, но привержена сочетанию сдерживания и диалога в отношениях с Москвой. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на презентации ежегодного отчета в четверг, 19 марта, в Брюсселе . «Сохраняя приверженность двухвекторной политике, НАТО обеспокоена склонностью России к дестабилизирующему поведению в Евроатлантическом регионе и за его пределами», — сказал он.

По словам Столтенберга, «агрессивные действия России в Украине, в том числе, дестабилизирующее поведение в военной сфере и использование гибридных тактик» негативно сказываются на международной безопасности. Тем не менее, Североатлантический альянс «продолжает использовать Совет НАТО — Россия в качестве платформы для диалога, на которой обсуждаются вопросы международной безопасности, работая при этом над повышением уровня прозрачности и предсказуемости», — указал он. (DW)

| 2020-03-19T18:42:22+00:00 19 марта 2020, 21:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss