Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с начала войны в Украине Альянс не заметил изменения в российской ядерной стратегии.

Об этом, как пишет «Европейская правда», он сказал в интервью Welt

«Мы слышим угрожающую ядерную риторику российского руководства. Это безответственно и необдуманно. Ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует вести, в том числе в России. С начала войны в Украине 24 февраля НАТО не испытало никаких изменений в ядерной стратегии России», — сказал Столтенберг.

«Нет, у нас нет никаких признаков этого» — заявил он, отвечая на вопрос, изменился ли уровень готовности российских ядерных сил.

Он подчеркнул, что у НАТО есть право помогать Украине, которая, в свою очередь, имеет право себя защищать.

«Наша задача – минимизировать этот риск (применение ядерного оружия – ред.). НАТО – самый сильный альянс в мире. И наш месседж понятен: если бы было использовано ядерное оружие, то со всех сторон были бы только побеждены», — заявил Столтенберг.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия прибегает к угрозам ядерным оружием из за гнудач в войне против Украины.