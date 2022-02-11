Геннсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение усилить военное присутствие на востоке Европы в связи с напряженной ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Министры обороны стран альянса на следующей неделе обсудят как нам усилить наше присутствие на восточном направлении», — сказал он на пресс-конференции на военной базе в Румынии.

Столтенберг отметил, что НАТО рассматривает возможность размещения новых боевых групп не только в Румынии, но и в других странах региона Черного моря.

Решение по расширению альянса на восточном направлении в долгосрочной перспективе будет принято весной 2022 года.

Ранее СМИ сообщили, что НАТО одобрила предложение военных разместить многонациональные контингенты в Восточной Европе, предположительно, в Румынии, Болгарии и Словакии. Войска для контингентов могут выделить США и Франция. Данные меры являются реакцией на «поведение России».