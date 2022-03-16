Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны альянса начали разработку расширенных планов обороны от России на земле, в небе, на море и в киберпространстве. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

По его словам, НАТО должно пересмотреть меры коллективного сдерживания и увеличить силы в восточной части альянса. На следующей неделе состоится саммит НАТО, на котором пойдет речь о немедленном ответе на ситуацию вокруг Украины и изменениях, которые альянс должен внести в организацию своей безопасности.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Североатлантический альянс будет продолжать поставлять оружие в Украину.

По словам министра, поставки вооружения Киеву будут вестись по самым различным направлениям. Других подробностей, связанных с будущими поставками оружия НАТО, глава Минобороны не привел.