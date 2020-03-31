Натик Расулзаде: «Сейчас самое время оглянуться, оценить свои поступки, свою жизнь»

Народный писатель Азербайджана Натик Расулзаде – любимый автор огромного количества людей по всему миру. Чем занимается писатель в режиме самоизоляции и какими мыслями готов поделиться со своими поклонниками в это непростое для всех время?

Об этом и другом – в интервью, которое писатель дал корреспонденту #:

— Какие чувства вы испытываете в связи с захватившим мир Covid-19, парализовавшим привычный ритм всей планеты?

— Ну, какие можно испытывать чувства? Парализованность привычного ритма планеты я, прежде всего, испытываю лично на себе, парализован и мой ритм жизни. По характеру я человек подвижный, холерик по натуре, которому необходимо активное движение, и теперь я чувствую острую недостаточность этого движения. Стараюсь восполнить дома, в пределах квартиры, потому что хорошо понимаю серьезность положения, в которое мы попали, в которое попало все наше население, весь мир. Как бы то ни было, соответствовать реалиям этих тяжелых дней, трудного времени необходимо. Вот тут обязательно следует быть законопослушным, и призывать все общество к дисциплине и выполнению всех предписаний и правил, установленных правительством и врачами.

— В такие моменты людям очень важна поддержка государства и известных личностей. Какие советы вы можете дать своим соотечественникам?

— Скажу, прежде всего, что я уже достиг такого возраста, когда невольно понимаешь, что давать советы – дело неблагодарное: умные люди тебя послушают и сделают по — своему, глупцы даже слушать не станут и также сделают по — своему.

Но, тем не менее, вы правы: людям в такие периоды нужна поддержка и со стороны государства и со стороны известных личностей.

Ведь у каждой популярной личности в обществе есть своя аудитория, или, как сейчас принято говорить, фанаты, которые прислушиваются к мнению своих кумиров, и потому следует быть осторожными в советах. Надо в первую очередь руководствоваться чувством меры и, разумеется, своим личным опытом и разумом.

Когда человеку повторяешь много раз одно и то же, он перестает воспринимать. В этом я лишний раз убедился, когда год назад ездил в общественном транспорте, где через каждые пять минут объявляли, что надо уступать место пожилым, беременным, как надо садиться и выходить из автобуса и прочее.

Я обращал внимание на лица пассажиров: они фактически перестали воспринимать эти призывы. Человеческая психика так устроена — мозг устает от повторов.

Следует быть осторожным, когда что-то говоришь людям, ждущим твоего мнения. Но, тем не менее, говорить и убеждать необходимо, сейчас это жизненно важно. Общество живет на разных этапах, бывает время, когда главный человек в обществе – дипломат, регулирующий отношения с другими государствами, стремясь принести пользу своему. Бывает время, когда главный человек в обществе – солдат, время, когда – поэт, писатель, и людям необходимо услышать его мудрые слова. Сейчас первое место в обществе отведено врачам. Надо следовать именно их советам.

— Как проводите время в режиме самоизоляции, работаете ли над новыми произведениями?

— Да, работаю. Говорят: нет худа без добра. Режим самоизоляции в какой-то степени вернул меня к работе, и я начал новую вещь. Но любые свои произведения, будь моя воля, я променял бы на то, чтобы эта беда как можно скорее миновала бы нас. Надо потерпеть и уповать на Всевышнего, может это Его попытка вернуть человечество к непреходящим ценностям, от которых многие отвернулись, окунувшись в нечестивую жизнь, в наживу, ложь, предательство, тщеславие, и позабыв, что все это и многое другое из того же ряда – большой грех.

— У многих людей появилось много свободного времени и его можно потратить на чтение. Назовите книги, включая свои, которые вы советовали бы к прочтению, а также расскажите, что бы хотелось прочитать или перечитать лично вам?

— Есть сотни книг, которые я с наслаждением перечитываю, и это является результатом того, что художественную литературу я читал, как говорится, с младых ногтей. Не навязывая свое мнение, я рекомендую чтение любой литературы, которая вам нравится.

Не стану также повторять и очевидные факты о поведении в сложившихся обстоятельствах пожилых людей. Самоизоляция и в первую очередь для пожилых — это для их же блага, это понятно.

Но как им проводить свое время, обрушившуюся на них паузу, когда нечем занять себя? Чтение во все времена было благом для мыслящего человека, но мне кажется, есть сейчас и поважнее вещи, более рациональное и необходимое времяпрепровождение.

Мы живем в стремительном и суетном мире, когда не имеем времени и возможности оглянуться, оценить свои поступки, свои мысли, свою жизнь. Вот сейчас самое время. Карантин дал нам возможность оценить и переоценить свою жизнь, наше место в этом обществе, ответить на главные вопросы, мимо которых до недавнего времени мы пробегали сломя голову, от которых мы отмахивались с досадой – не до того сейчас, есть поважнее дела. Кто мы? Зачем мы пришли в этот мир? Что мы оставим после себя? Правильно ли мы жили? С любовью ли мы выполняли свою миссию на земле? Это важные вопросы. Их можно задавать себе всю жизнь. На них не так легко ответить. Но пока давайте научимся их задавать себе.