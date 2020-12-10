«Наступила пора отрезвления» — Возможно ли установление дипотношений между Азербайджаном и Арменией?

Весьма смелое и прогрессивное высказывание позволил себе один армянский депутат, учитывая ту ситуацию охоты на ведьм, которой там сейчас увлечены очень многие.

«Необходимо быть честными и полностью и с ответственностью принять поражение в Карабахской войне», — заявил, выступая в парламенте, председатель комиссии по обороне и национальной безопасности, член правящей фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян.

«Мы проиграли и на поле боя, и морально, и психологически. Надо по возможности скорее выйти из этой ситуации. Необходимо попытаться начать диалог с победившей стороной, насколько трудно бы это ни было. Установление дипломатических отношений с Азербайджаном может изменить ожидающиеся перспективы», — сказал Кочарян.

Думается, это та позиция, на которую должно переходить всё армянское общество, и чем раньше, тем лучше. Именно через сотрудничество с Азербайджаном эта страна может вернуться к полноценной и достойной свободной жизни, к нормальным отношениям со всеми соседями.

Эти довольно неожиданные из уст армянского депутата слова прокомментировали # известные эксперты.

Политолог Зардушт Ализаде:

— Депутат Андраник Кочарян высказал совершенно вменяемую и верную позицию. Если армянские политики хотят вытащить страну из трясины войн, авторитаризма, коррупции и беспредела национал-социалистов, то они просто обязаны занять реалистичную и соответствующую международному праву позицию во взаимоотношениях и с Азербайджаном, и с Турцией.

У меня и моих коллег по миротворчеству есть много знакомых в Армении, которые думают точно так же, Однако, кроме Георгия Ваняна ни у одного из них не доставало смелости заявить об этом. Больное армянское общество третировало Георгия Ваняна. Он был одиночкой, героической, но одиночкой.

Теперь наступила пора отрезвления. За это отрезвление и армянский, и азербайджанский народы заплатили высокую цену, жизнями тысяч и тысяч молодых солдат и офицеров. Поражение придало смелость трезво мыслящим политикам Армении озвучить эти совершенно нормальные предложения о необходимости установить добрые отношения со своими ближайшими соседями.

Происходящие на улицах Еревана события показывают, что преступное прошлое не хочет ослабить свою хватку, оно, хотя и находится в абсолютном меньшинстве, нагло претендует на власть и готово биться до последнего армянина ради химер воспаленного националистического сознания.

Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Болезненный процесс выздоровления пошел. Но для полного и решительного выздоровления необходим суд над армянским фашизмом, денацификация всех институтов государства, которые породили этот монстр-химеру “Великой Армении”, аншлюса территорий соседних государств.

Российский политолог и публицист, доктор исторических наук, глава North&Eastern Europe Research Political Center Александр Сытин:

— Пожалуй, соглашусь, но в определенной мере сотрудничество с Азербайджаном для Армении — это отказ от собственной национально-исторической идентичности. Всё равно что для немца согласиться с тем, что вся его жизнь и его будущность в сотрудничестве или в какой бы то ни было форме симбиоза с Россией. Может быть, но тогда он не будет больше немцем. Мы знаем такой исторический пример — это русская императорская фамилия и значительная часть русского предреволюционного господствующего класса. Я это к тому, что в Армении считают, что армянин, отказавшийся внутри себя от противостояния и вражды к Азербайджану — уже как бы и не армянин. И это при моем отношении к армянам!

Грузинский политолог, доктор военных и политических наук Вахтанг Маисая:

— По всей видимости, в Армении постепенно побеждает здравый смысл, происходит переосмысление того успеха, который они вроде бы одержали после Первой Карабахской войны 1992-94 гг. Это открывает для Армении новые возможности. Нет худа без добра, как говорится. Появился шанс для Армении выйти из блокадной ситуации и увеличить свой экономический и военно-политический потенциал, и внести свою лепту в укрепление общерегиональной безопасности.

Ведь был период в истории, когда уже складывалось нечто подобное. Я имею в виду время первой независимости наших республик. Была очень интересная модель, когда по инициативе Грузии в сентябре 1919-го была созвана конференция, и наши три страны хотели создать такой «маленький Версаль» — то есть, систему коллективной безопасности на Южном Кавказе. И тогда правящие партии — «Мусават», «Дашнакцутюн» и Социал-демократическая – согласились сотрудничать в этом направлении, и даже создали конкретный механизм. Но тут, к сожалению, пришла XI Красная армия, и все это было пущено под откос.

И вот сейчас как раз появляется возможность, чтобы Азербайджан и Армения начали сотрудничать в контексте общих геополитических и экономических интересов. Думаю, тут нет ничего невозможного. Кстати, об этом говорил и президент Алиев. 28 октября в интервью одному из российских телеканалов он заявил, что сегодня возможно создание новой системы региональной безопасности по модели 2 + 2. То есть, два локальных автора – Армения и Азербайджан, и два региональных гегемона – Россия и Турция.

Думаю, после того как РФ на территории Азербайджана создала уже, можно сказать, военную базу, появляется новый баланс сил, при котором Баку и Ереван станут сотрудничать. Не знаю, какое место в этой картине отводится Грузии. Пока это еще конкретно не вырисовывается, и меня это беспокоит.