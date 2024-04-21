Палата представителей после тяжелых прений и взаимных обвинений все-таки приняла законы о помощи Украине, Израилю и Тайваню. И это не все. Был принят закон «Мир через применение силы в XXI веке», который давал президенту США полномочия по введению новых санкций против России, там же содержались предложения о конфискации российских активов в интересах Украины.

Теперь все четыре документа будут одним пакетом направлены в Сенат. Их рассмотрение и голосование пройдет во вторник. Его исход практически предрешен, так как у демократов в верхней палате большинство и за принятие проголосует и часть сенаторов-республиканцев. Затем все поступит президенту Байдену, и он уже заявил, что сразу поставит свою подпись.

Судя по тому, что в Пентагоне уже начали, не теряя времени формировать первый пакет помощи, в частности, Украине, далее дело чисто процедурное.

Что же произошло такого, что билль о помощи Украине, вокруг которого буквально кипели нешуточные страсти, все-таки прошел Палату представителей и за него проголосовали не только демократы, что было понятно и ожидаемо, а также более 100 конгрессменов-республиканцев.

Причин такого кардинального поворота несколько и лежат они не только во внешнеполитической плоскости, но и внутриполитической, хотя они тесно связаны и переплетены. Начнем с первой.

Во-первых, из-за внутриполитических игр в мире, и особенно у союзников возникла неуверенность в первую очередь в том, что США остаются ведущей демократией, защищающей своих союзников и свободу во всем мире.

Точнее всех это сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида в своем выступлении в Конгрессе. Мы об этом уже писали («Зеркало» 14 апреля 2024). Его слова о том, что США стали слабыми и неуверенными в себе произвели очень сильное впечатление. Для страны и народа, которые десятилетиями были лидером в мире услышать такие горькие слова от одного из ближайших союзников — это было большим ударом.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, как писала пресса, на повышенных тонах объяснял Трампу необходимость принятия закона о помощи Украине. От мнения главного союзника США в Европе просто так отмахнуться и пренебречь им довольно чревато.

Вот и получалось, что главный лозунг трампистов Make America Great Again (MAGA) — сделаем Америку снова великой — в международном плане поставлен под большое сомнение ближайшими союзниками. Это был серьезный не только внешнеполитический, но и внутриполитический удар. Из такой ситуации надо было срочно выходить.

Во-вторых, удар Ирана по Израилю, в отражении которого приняли участие и США наглядно показал, что если режим аятолл не поставить на место, то возникает глобальная опасность не только Ближнему Востоку, но и Индо-Тихоокеанскому региону. И этим обязательно воспользуется Китай, что для США неприемлемо во всех отношениях. Обращение Израиля насчет поставок боеприпасов и ракет лишь подчеркнуло это обстоятельство. Дальнейшие проволочки с принятием законов о военной помощи грозили крайне негативными последствиями.

В-третьих, российский аналитик, обозреватель Анатолий Несмиян (Эль Мюрид) обратил внимание, что после теракта в «Крокус Сити Холле» Следственный комитет России завел уголовное дело против американских политиков, обвинив их в причастности к этому нападению.

«Подзаборная риторика а-ля Медведев в соцсетях — это то, на что обращать внимание ниже любого достоинства, но вот юридически значимое решение — это совершенно другое дело. Особенно, когда оно откровенно абсурдное. Это уже прямое оскорбление ниже любого допустимого уровня. Так что Трамп был просто вынужден разворачивать свое мнение, чтобы сохранить влияние на республиканцев в Конгрессе. Иначе его бы просто не поняли».

Как обычно, в Кремле не просчитали последствия. В демократических странах уделяют большое внимание юридическим процедурам, даже откровенно вздорного характера. Уголовное дело не принесло российскому руководству никаких дивидендов, но при этом кардинально изменило внешнеполитическую повестку.

Такое могут делать собственные юридические институты и власти, что и происходит с тем же Трампом, но кому-кому, а Москве это делать категорически нельзя. На подобные выпады следует отвечать, вот в Кремле и дождались.

Теперь о внутриполитических причинах.

Первое. Принятие законов очень ждал военно-промышленный комплекс. Исторически так сложилось, что некоторые гиганты этой индустрии были спонсорами именно Grand Old Party (GOP) — Великой старой партии как часто называют Республиканскую партию.

Им очень не нравилось затягивание принятия законов о военной помощи, и это неудовольствие начало выражаться в уменьшении финансовой поддержки не только партии, но и кампании Дональда Трампа.

Второе. Происходит падение рейтингов Трампа. Байден не только его догнал, но и кое-где начал опережать. Пусть пока на несколько процентов в пределах статистической погрешности, но тренд для республиканца негативный и его не удается переломить.

Консервативная часть партии выступает не только против абортов, но и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что вызвало резкое недовольство особенно среди женской половины избирателей. К тому же в ряде республиканских штатов запретили аборты и ЭКО. Результат таких действий сказался и продолжает сказываться на рейтингах не только Трампа, но и кандидатов в конгрессмены и сенаторы от партии.

Третье. Налицо глубокий раскол в партии, между ее умеренной и радикальной частью. У демократов тоже есть аналогичные проблемы, но они не имеют столь острой формы и Байдену удается в той или иной мере держать ситуацию под контролем. О Трампе этого сказать нельзя, его влияние остается достаточно значительным, но все видят, что оно постоянно размывается.

Четвертое. У Трампа большие судебные проблемы. Несмотря на все усилия, его адвокатам не удалось оттянуть суд, и 15 апреля он начался.

Трамп выплатил порноактрисе Сторми Дэниелс $130 тыс. за молчание во время кампании 2016 года. Сам факт выплаты не является преступлением, но ее по документам оформили как оплату юридических услуг, а это уже подлог финансовой документации, что в США строго наказывается.

Судебный процесс, чем бы он не закончился, в той или иной мере бросает тень на Трампа и его репутацию. Вот и решили изменить негативный тренд переносом центра внимания во внешнеполитическую плоскость. Насколько это поможет пока судить трудно.

Все обстоятельства принятия законов о поддержки Украины, Израиля и Тайваня существенно изменяют политическую и в недалеком будущем военную ситуацию.

Как пишут многие военные аналитики, скорое поступление американской, а за ней и европейской помощи поможет ВСУ отразить наступление российских войск, вероятно, в начале июня. В этой связи отметим, что в закон об Украине обязывает президента США предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Однако глава Белого дома может отложить это решение, если сочтет, что передача ракет может навредить интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

Судя по тому, что недавно была нанесена серия ударов такими ракетами по важным объектам в Крыму, в Киеве не без оснований теперь рассчитывают на увеличение поставок таких ракет. Вполне возможно, что это изменит позицию германского канцлера Шольца и он согласится на поставки ракет TAURAS, которые давно просит Киев. Если это произойдет, то судьба Керченского моста незавидна.

Насыщение ВСУ боеприпасами и западной техникой, поставки систем противовоздушной и противоракетной обороны позволит прикрыть важнейшие украинские индустриальные центры. В свою очередь это позволит наращивать местное военное производство. Дания первой из западных стран выделяет средства на закупку для ВСУ вооружения украинского производства, которые отлично показали себя в боевых действиях и имеют хороший экспортный потенциал.

Украинская промышленность может изготовить оружия на $10-12 млрд, а имеет реальных заказов на $3-4 млрд из-за проблем с финансированием. Вот почему финансирование западными партнерами оборонной промышленности позволит уже во второй половине года серьезно сократить дефицит военной техники и приступить к кооперации с ведущими производителями Великобритании, Германии, Франции, Чехии и др.

Важно к началу российского наступления получить столь необходимое для обороны оружие и боеприпасы и тем самым отразить его.

В Москве это прекрасно понимают. Как написал главный редактор издания Newsader и военный обозреватель Александр Кушнарь, «По моим оценкам, у Путина еще есть максимум месяц для попыток использовать окно на фронте. Дальше, по мере усиления пакетов помощи для ВСУ и по мере поступления все новых F-16, это окно надолго, если не навсегда, закроется. <…> Вероятно, в ближайшие пару недель РФ активизирует усилия по прорыву украинского фронта. Стоит также ожидать массированных ракетно-дроновых ударов по энергетике и логистике Украины».

Есть еще один военно-технический фактор. По всем признакам украинская промышленность наладила выпуск ракет «Нептун» сухопутного базирования с дальностью более 500 км. Именно ними были нанесены значительные удары по российской военной инфраструктуре и логистике в Крыму и Донбассе. Это даст возможность наносить удары уже по российской территории украинским оружием, так как партнеры запрещают для этого использовать западное.

В таких условиях российское наступление неизбежно будет терять темп, а это ставит под вопрос его какие-либо результаты.

В целом голосование в Конгрессе стало крайне неприятным известием для Кремля. Отсюда истерические вопли Медведева и еле сдерживаемая ярость пресс-секретаря Путина Пескова. Видимо в Москве до последнего надеялись на срыв принятие законов о помощи. Однако не сложилось, и горизонт даже ближайшего будущего резко потемнел.

Похоже, скоро в войне наступит перелом в пользу Украины и ее западных союзников.