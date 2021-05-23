Происходящие в Армении события, доносящиеся оттуда комментарии напоминают о том, что есть разные степени алкогольного опьянения. Эйфория там сменилась конфликтностью, которая перетекла к отсутствию критики собственного состояния. До массового непроизвольного мочеиспускания и дефекации пока не дошло, но мучительное отрезвление и поиск виновного на стороне уже идут полным ходом.

Итак, напомню, что 12-13 мая, по данным армянской стороны, азербайджанские военные вторглись на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей Армении. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники просто меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кяльбаджарского районов. Врио премьера Армении Никол Пашинян заявил 20 мая, что на армянской территории остаются 500-600 азербайджанских солдат. В тот же день из-за приближения азербайджанских военных к армянскому селу Хознавар оттуда были эвакуированы женщины и дети. Близ села между солдатами произошла драка, в которой получили травмы 11 армянских военных и азербайджанские солдаты, заявило Минобороны Армении.

Вопрос об определении границы между Азербайджаном и южными областями Армении возник по итогам 44-дневной войны , которая завершилась подписанием в ночь на 10 ноября 2020 года Трехстороннего заявления. Подпись под которым поставили президенты Азербайджана и России, а также премьер-министр Армении. Плюс, министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 мая призвал Армению и Азербайджан создать комиссию по определению границы и заверил, что Москва готова выступить в роли посредника.

Официальный Ереван согласился на создание такой комиссии при условии отвода азербайджанских войск на исходные позиции. Но в том все и дело, что в Баку обоснованно считают, что наши войска никуда отходить не должны, ибо они находятся на азербайджанской территории, если исходить из данных карт советского образца 70-ых годов прошлого века. И вот на фоне всего этого, в РА и усиливаются панические настроения.

Издание «Голос Армении» пишет, что азербайджанцы заняли еще одну высоту в Гегаркуникской области, откуда до озера Севан расстояние по прямой всего 5 км. Далее идет сообщение о том, что староста села Хознавар Сюникского региона Варо Григорян говорит, что азербайджанские солдаты продвигаются вглубь Армении, объясняя свои действия тем, что выполняют приказ на основе договоренностей между лидерами Армении и Азербайджана. Из села, мол, эвакуированы женщины и дети, остались те, кто занимается скотоводством, некоторые мужчины села присоединилась к армянским военным.

«Сначала робко вошли, не веря счастью своему, а потом все смелее и смелее. Сначала их было всего 200, сейчас уже около тысячи. Задача: либо Сюник должен перестать существовать, либо регион должен броситься в ножки Николу, попросить прощения и обещать за него проголосовать. А если нет, то азербайджанцы будут идти вперед шаг за шагом, метр за метром. И либо придется с этим смириться и признать, что азербайджанцы там будут стоять до окончания процесса демаркации и делимитации межгосударственной границы, процесса, который может длиться годы, а то и десятки лет, либо будет спровоцирован конфликт, в результате которого Сюник будет отрезан, а мадам Эрато со своим отрядом займет новые позиции, героически охраняя подступы к Еревану. Такие планы», — описывает ситуацию данное армянское СМИ.

Как видим, от бравады и призывов взять в плен наших военнослужащих не осталось и следа. Имеет место паника, которая усугубляется крахом надежд на помощь России и ОДКБ. Да и Запад, кроме заявлений и резолюций, ничем Армении не помог. И не поможет. Ибо, в регионе сложилась совершенно иная геополитическая ситуация. Причем, сложилась надолго, если не сказать навсегда.

И этого не могут не понимать все те политические силы, что рвутся к власти в РА. Они открыто не признают, но осознают, что РА придется соглашаться на все то, о чем говорит Баку. Потому, что под Трехсторонним заявлением от 10 ноября стоит подпись премьер-министра Армении. И не важно, какой была, является или будет его фамилия. Как не важны и стоны, всхлипывания, недовольства армянской стороны и их апелляции к ведущим мировым державам.

Азербайджан действует, вооружившись силой права, картами советского образца а также исходя из убежденности в том, что нельзя откладывать окончательное решение приграничных вопросов с РА на потом. Ведь там периодически звучат речи о «военном реванше», да и в целом все стадии политического опьянения в РА периодически имеют место быть. Так что, проще и правильнее отрезвить Армению, установить для нее рамки здесь и сейчас.