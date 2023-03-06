США выступают за установление долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном

Об этом заявил главный советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

При этом, по его словам, США выполняют роль поддержки мирного процесса.

«Мирный договор должен быть устойчивым. И он должен идти именно от сторон, а не от США или других стран. Нашей целью является то, чтобы стороны разговаривали», — заявил главный советник.

Л. Боно отметил, что ему известна позиция президента Азербайджана Ильхама Алиева по поводу Минской группы ОБСЕ. При этом для США важно, чтобы Азербайджан и Армения контактировали, вне зависимости от формата посредничества.

Главный советник Государственного департамента США отметил, что после визита и встреч в Баку завтра отправится в Ереван.