Старший советник Госдепа США по переговорам на Южном Кавказе Луи Боно находится с визитом в Грузии.

Как передает #, об этом говорится в сообщении офиса министра Грузии по примирению и гражданскому равенству Теи Ахвледиани по итогам встречи с Луи Боно.

Отмечается, что Ахвледиани поблагодарила Луи Боно за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

«Стороны подчеркнули важность переговоров в Женеве и достижения прогресса по вопросам, включенным в повестку дня. Участники встречи также договорились продолжить тесное сотрудничество», — говорится в сообщении.