Во второй половине дня 17 апреля телеканал Минобороны РФ «Звезда» опубликовал видеокадры сбора и выезда российских миротворцев из Карабаха.

На кадрах показан выезд личного состава на двух десятках грузовиков с базы миротворцев в Ходжалы. Автоколонна движется по территории Азербайджана, а затем военнослужащие грузятся на железнодорожный состав. В каком направлении они двигаются дальше, не сообщается.

Любопытно, можно ли предположить, что Россия решила вывести своих так называемых миротворцев из Азербайджана? Если да, то почему именно сейчас? И куда могут быть отправлены эти 2 тысячи военнослужащих? Уж не на войну ли против стратегического партнера Азербайджана – Украины?

На эти вопросы # ответили известные военные эксперты.

Бывший сотрудник информационно-аналитического управления Министерства обороны Азербайджана Азад Исазаде:

— Эти новости нас всех немножко удивили и обрадовали. То, что миротворцы уйдут, стало ясно после фразы Эрдогана, по-моему, на саммите НАТО, о том, что в 2025 году срок их пребывания закончится и они однозначно уйдут. Просто так Эрдоган месседжи не посылает. Он четко знал, что вопрос решен, они уйдут, и вообще их нахождение здесь было странным и бессмысленным после сентября 2023 года.

Обеспечение их отъезда осуществляется по трассе Ходжалы-Агдам-Барда. В Барде они, скорее всего, пересаживаются на железнодорожные составы и убывают в Россию. По этому же маршруту они ранее вывезли часть техники, об этом тоже были кадры. И по тому, как эта техника была закамуфлирована, не исключалось, что они также вывезли из Карабаха технику, захваченную у армянских сепаратистов. Напомню, что по официальным заявлениям Минобороны Азербайджана и Минобороны России обнародовались цифры о том, кто и сколько оружия конфисковал. Там примерная пропорция 3/1, причем три части в этом соотношении получила Россия, я это помню из сопоставления данных о количестве изъятых сторонами автоматов и бронетехники. И вот это всё и убыло через Барду.

Однозначно, вся эта техника и вооружения будут перенаправлены в Украину. Личный состав, скорее всего, тоже. Тем более, что это практически уже третий личный состав РМК, если я не ошибаюсь. Профессиональные миротворцы, которые были введены в 2020 году, давно уже отправлены в Украину, еще в самом начале широкомасштабной агрессии, и там полегли, где-то в лесах Украины.

Ну что ж, процесс начался, но мы должны понимать, что не весь контингент пока выведен из Азербайджана. Насколько мне известно, часть РМК останется. Скорее всего, это будут саперы, которые примут участие в процессе разминирования. Мы не отказываемся ни от чьей помощи в этом деле, поэтому, скорее всего, согласимся на их дальнейшее пребывание в Карабахе. И, думаю, также останется пока Совместный российско-турецкий мониторинговый центр близ Агдама, как минимум, до 2025 года. А дальше уже посмотрим, хотя события развиваются так молниеносно и неожиданно, что сейчас, в столь бурное время, что-либо предугадывать довольно сложно.

Доктор военных и политических наук, профессор Вахтанг Маисая (Тбилиси):

— Я хочу, прежде всего, поздравить азербайджанский народ с деоккупацией от российских войск. То, что Кремль выводит свои оккупационные «миротворческие» войска, это положительный факт, который свидетельствует о сильной позиции Азербайджана. На уровне Южного Кавказа Азербайджан уже стал региональным лидером и это говорит о многом. Я думаю, Кремлю уже фактически приходится считаться с позицией Баку и с его стратегическими и национальными интересами – это очень хорошо.

Что касается того, куда будет переправлен этот контингент, они, насколько я знаю, были прикомандированы к 58-й армии. То есть, их переведут в Моздок и наверно распределят по частям этой армии, которая является действующей и присутствует на украинских фронтах. Скорее всего, так оно и будет. По кадрам видно, что у покидающих Азербайджан весьма кислые выражения лиц. Естественно, радостного мало. Новое «пушечное мясо» Кремль направит в Украину, скорее всего, на Херсонский фронт, потому что там зона ответственности 58-й армии. Вот такой расклад. Интересно еще, что с выводом РМК из Азербайджана фактически уменьшается военное влияние РФ в нашем регионе. Посмотрим, что будет дальше.