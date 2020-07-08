Насколько ощутим удар Британии для российской власти?

Сегодня в России тема дня – новые санкции. Британия ввела первые самостоятельные санкции против виновных в нарушениях прав человека. Они против высокопоставленных чиновников России из-за дела Магнитского.

Санкции затронули 25 россиян, причастных к пыткам и смерти в тюрьме юриста Сергея Магнитского, который вскрыл масштабные хищения бюджетных средств через незаконный возврат налогов, организованный российскими чиновниками и силовиками, после чего был обвинен в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и арестован.

Под санкции попал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, а также судьи, следователи, сотрудники МВД РФ. Этим россиянам отныне запрещен въезд в Британию, их активы в этой стране, если таковые имеются, будут заморожены. Им запрещено заниматься бизнесом, как в стране, так и посредством подданных королевства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Россия ответит взаимными мерами на новые британские санкции против 25 россиян по делу Магнитского. «Мы можем только сожалеть в связи с такими недружественными шагами. Разумеется, будет действовать принцип взаимности и соответствующих решений в том объеме, в котором это будет отвечать интересам Российской Федерации», — сказал пресс-секретарь Путина.

Интересно, как можно оценить моральную и практическую сторону этого дела, и то, какой урон это и подобные решения способны нанести российской власти? Не пройдет ли этот случай в целом незамеченным для нее, как это бывало раньше? Понятно, что Англия для этих 25 довольно высокопоставленных чиновников закрыта, но есть же много и других стран, в том числе и вполне комфортных и развитых, куда у них доступ беспрепятственный.

Любопытно также, что это еще за «взаимный ответ» Великобритании может последовать, о котором сказал Песков?

Эти вопросы # прокомментировал директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Великобритания сейчас как бы нагоняет пакеты санкций, введенные ранее Евросоюзом и США. Не исключаю, что в ближайшее время мы увидим еще большее усиление санкционных мер, как по делу об убийстве Хангошвили в Берлине, так и по хакерским атакам Кремля лично против Ангелы Меркель. Великобритания всегда была сторонником санкций и поддержала все основные пакеты, еще будучи в ЕС. Сейчас — поддержит их и как страна вне Союза. Это не удивительно, ведь на территории этой страны заказных убийств и покушений было уже несколько и каждый раз расследование выводило на спецслужбы в Москве. В Кремле мечтают о том, чтобы санкции были сняты и даже были готовы «менять» Донбасс на их отмену, но этого не будет. Рассматривать отмену санкций в отрыве от Крыма и других проблем никто не собирается. Санкции останутся, и будут расширяться.

Российская экономика и так летит в пропасть и ее еле успевают латать, а пакеты экономических и политических санкций эту пропасть ускоренно приближают. Все зависит от Путина и его элиты.