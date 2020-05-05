Насколько экономики постсоветских стран готовы к новым экономическим вызовам? – Антон Лосев

О том, как будет развиваться мировая экономика после пандемии, какой финансовый передел ждет мира, а также что будет с индустриальной экономикой, рассказал в интервью # заместитель руководителя департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий Московского Финансового Университета Антон Лосев.

— Сейчас многие эксперты говорят о том, что после эпидемии будут сформулированы новые экономические взаимоотношения. Как вы считаете, стоит ли ожидать глобальных экономических изменений или нет?

— Безусловно, если представить отмену режима самоизоляции со дня на день, то даже в этом случае не все работники вернутся на работу в прежних должностях, а некоторые вынуждены будут искать себе новую работу. С точки зрения работодателя, для широкого круга функциональных обязанностей стало возможно эффективно использовать работников дистанционно. Появилась возможность сэкономить на организации рабочих мест (экономия на аренде помещения, оборудовании рабочих мест и т.д.).

Прогнозируется изменение подхода к организации и аттестации рабочих мест и критериев охраны труда. Если в доэпидемиологический период личная встреча с клиентом/заказчиком считалась обязательной нормой, сейчас эти границы сдвинулись. На мой взгляд, глобальное изменение заключается в создании новых принципов корпоративного управления с изменением подходов по осуществлению юридически значимых действий.

— На сегодня, как показывает статистика, наблюдается рост у цифровых корпораций. Можно ли считать, что мы переходим на цифровую экономику, где индустриализация уйдет на второй план?

— Экономист Александр Аузан основной институциональной проблемой долгосрочного социально-экономического развития считает проблему «эффекта колеи» (path-dependence problem) — зависимость от траектории предшествующего развития. Многие ученые, в том числе Сергей Глазьев, придерживаются теории о смене технологических укладов.

Снижение цен на энергоносители и сложная эпидемиологическая ситуация в мире может служить катализатором перехода в новую экономическую реальность. Цифровизация и является новой индустриализацией, которая при грамотном управлении сможет создать новые экономические ниши и условия производства и создания добавленной стоимости.

— Насколько экономики постсоветского пространства готовы к новым экономическим вызовам?

— В ЕАЭС была проведена значительная работа по созданию цифровых платформ, что будет способствовать снижению дифференциации между экономиками государств-членов. На мой взгляд, необходимо ускорить взаимное признание электронных цифровых подписей (ЭЦП) и единых цифровых платформ, обеспечивающих юридически значимые действия по трудоустройству.

По прогнозу многих аналитических центров, 2020 год будет ознаменован, помимо сложной эпидемиологической обстановки, особенно жарким летом, что приведет к сокращению посевных площадей и резкому росту мировых цен на зерновые культуры. Россия уже ограничила экспорт зерна (введены квоты) за пределы таможенного союза. Создавшаяся ситуации приведет к подорожанию биотоплива, технология использования которого относилась к следующему технологическому укладу. На мой взгляд сложившаяся экономическая ситуация в постсоветских странах заставит руководителей пересмотреть интеграционную политику в части продовольственной безопасности и острее поставит вопрос «Восток — Запад» при выборе экономических партнеров.

— Насколько страны СНГ — не члены ЕАЭС, такие как Азербайджан, страны ЦА, смогут быть готовы к новым экономическим реалиям? Если у них иммунитет для самосохранения?

— В период эпидемии нарушились экономические и торговые связи между странами и «иммунитет для самосохранения», на мой взгляд, зависит от способности быстро для восполнения дефицита наладить производство продукции, которая раньше импортировалась. Для стран Центральной Азии приостановлена трудовая миграция и экспорт услуг, что существенно отразится на уровне реальных доходов населения. Страны, сохранившие значительную долю сельского хозяйства в своей экономике, должны легче преодолеть период эпидемии. Сложным сегментом для быстрого налаживания производства является медицинское оборудование и медикаменты.