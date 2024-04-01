В Баку состоялось восьмое заседание Совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии.

На заседании были обсуждены направления сотрудничества в энергетической, транспортной, инвестиционной, сельскохозяйственной, социальной, образовательной, гуманитарной, инфраструктурной, строительной и других сферах.

Было отмечено, что подписанная в 2009 году Совместная декларация о стратегическом партнерстве и подписанный в 2011 году Совместный план действий по реализации стратегического партнерства, в целом более 60 документов о сотрудничестве, подписанных за прошедший период, позволили развивать отношения между нашими странами, и эти отношения вышли на уровень стратегического партнерства.

В продолжение динамики развития экономических отношений между Азербайджаном и Румынией продолжился рост товарооборота между двумя странами продолжил расти и в прошлом году он вырос на 29,3 процента.

Затем министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев и министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа подписали Протокол 8-го заседания Совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии. (APA)