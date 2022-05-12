Восковую скульптуру испанского художника Сальвадора Дали нашли на Гавайях, сообщает Forbes USA. В течение последних 40 лет она считалась уничтоженной.

Предыдущим владельцем скульптуры был анонимный частный коллекционер, купивший работу у самого Дали во время встречи в 1978 году в Париже, тайно хранивший ее и теперь продавший ее галерее Harte International Galleries за неназванную сумму.

Скульптуру художник использовал в качестве модели для серии барельефов «Христос Святого Иоанна Креста». Сейчас она была обнаружена и впервые выставлена в художественной галерее Harte International Galleries в 118-летнюю годовщину со дня рождения художника.

Составители экспозиции назвали работу «Потерянный воск». Предполагалось, что художник уничтожил модель после работы над барельефами. Ее стоимость оценивают в $20 млн. (gazeta.ru)