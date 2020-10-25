Наша армия заняла новые позиции на ходжавендском, губадлинском и лачинском направлениях фронта

В течение дня 24 октября и в ночь на 25 октября боевые действия на агдеринском, ходжавендском, физулинском, гадрутском, губадлинском и лачинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Отмечается, что противник подверг обстрелу войска азербайджанской армии из стрелкового оружия, танков, минометов и пушек.

«Подразделения азербайджанской армии, продолжив боевые действия на главных направлениях согласно оперативному плану, расширили взятые под контроль территории.

Наши войска, нанеся серьезный урон огнем противнику на территориях Ходжавендского, Губадлинского и Лачинского районов, ослабили его сопротивление и выдвинулись на новые позиции в различных направлениях.

В результате обстрела ВС Азербайджана подразделений армянских вооруженных сил, расположенных на агдеринском и ходжавендском направлениях, противник понес большие потери в живой силе. Стало известно, что вражеские боеприпасы находятся на исходе, а артиллерийские установки выведены из строя.

В настоящее время боевые операции продолжаются вдоль всей линии фронта. Наши войска контролируют оперативную обстановку», — говорится в сообщении оборонного ведомства.