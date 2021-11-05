НАСА запустит миниатюрный космический корабль, которому предстоит врезаться в астероид: это первые испытания технологии предотвращения катастроф, грозящих Земле в случае столкновения с крупным небесным телом, сообщило аэрокосмическое ведомство.

Как предполагается, аппарат Double Asteroid Redirection Test (DART) будет запущен в конце ноября. Его целью станет небольшой околоземный астероид Диморф, который вращается вокруг более крупного астероида Дидима.

Диаметр Диморфа составляет около 150 метров, и он не представляет опасности для Земли. В свою очередь размеры аппарата DART в сто раз меньше этой «луны», с которой он должен столкнуться на скорости 24 тысячи километров в час.