«Англосаксы» и их подручные стоят за распространением на Северном Кавказе призывов к массовым беспорядкам и совершению терактов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в Нальчике на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) России.

«Сегодня в целях провоцирования экстремистских проявлений на Северном Кавказе распространяются призывы к массовым беспорядкам, совершению противоправных действий, террористических актов», — сказал Патрушев, слова которого приводят российские СМИ.

Секретарь Совбеза считает, что деструктивная деятельность осуществляется при координации и поддержке «англосаксов и их приспешников». «Россия уже сталкивалась с использованием таких методов и помнит, что пришлось пережить жителям Северного Кавказа, когда Запад спровоцировал на территории нашей страны конфликт с использованием международных террористических организаций», — заявил Патрушев.

По его словам, с целью дестабилизации ситуации на Северном Кавказе Запад использует эмигрантские и националистические движения, а также скрывающихся за рубежом «главарей бандформирований».

«Серьезным угрозообразующим фактором является деятельность иностранных неправительственных организаций, которые пытаются использовать общественные и религиозные объединения, национальные диаспоры, иностранных трудовых мигрантов для инспирирования националистических и сепаратистских настроений, разжигания религиозной и социальной розни, нанесения ущерба традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре и исторической памяти российского народа», — говорит Патрушев.

По его словам, западные спецслужбы активизируют на Северном Кавказе спящие ячейки террористов, националистов и радикалов, а боевики усиливают пропагандистскую и вербовочную работу. «Не снижается и интенсивность деятельности зарубежных модераторов по идеологической обработке молодежи с целью ее вовлечения в экстремистскую и иную противоправную деятельность», — сказал он.

При этом, по словам секретаря Совбеза РФ, в округе уже «актуализирована информация, уточнены мероприятия по территориальной обороне с учетом текущей ситуации и рисков».

Интересно, почему Патрушев решил сейчас акцентировать внимание на этой теме? Не так давно прошла информация о неких событиях в Ингушетии, о вооруженных нападениях на полицию. Что происходит, Москва всерьез обеспокоена возможными беспорядками на Кавказе? Есть ли реальные основания для подобного беспокойства? И насколько уместны обвинения, что за организацией подобных вещей стоят «англосаксы» (как выражается Патрушев)?

На эти вопросы # ответили известные иностранные аналитики.

Как полагает сопредседатель российской политической партии «Демократический выбор», член совета фонда «Либеральная миссия» Сергей Жаворонков, «это печальный пример, когда высшие российские чиновники, не в первый раз, прибегают к ксенофобским заявлениям в адрес «англосаксов», которые, напомню старому чекисту, были союзниками России в двух мировых войнах».

Он отметил, что никаких фактов Патрушев не приводит, потому что их нет. «Впрочем, для чекистов врать — дело обычное. Вчера они, например, распространили пресс-релиз, что теракт против пропагандиста Фомина («Владлен Татарский») был проведен под влиянием руководителей ФБК Волкова и Жданова. В чем это влияние заключалось? А может, террористка Путина послушала?

Поддержка исламского подполья на Северном Кавказе из-за рубежа была, но она осуществлялась из стран компактного проживания кавказских диаспор — Турции, Иордании, а также из государств Персидского залива. И это была поддержка не со стороны самих этих государств, а со стороны религиозно настроенной общественности», — подчеркнул российский политик.

Директор украинского Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос заметил в свою очередь, что он бы разделил свой ответ на три суждения.

«Первое – это пресловутые англосаксы, которыми в Московии пугают не столько детей, сколько взрослых. Крылатая фраза «англичанка гадит» живет и преуспевает уже два столетия, и прекрасно иллюстрирует то обстоятельство, что за все это время по большому счету ничего в России не изменилось. Представляете? Уже более двух веков московиты топчутся на тех же граблях и на том же месте.

И нарративы меняются лишь контекстуально – «англичанка» за это время то превращалась в мировой капитал, угрожающий пролетариату, то сделав круг – возвращалась на свое почетное первое место «гадящих». Помните у Салтыкова-Щедрина – «Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют…»

И, добавлю от себя, ведут войны…В Украине, на Кавказе, на Ближнем Востоке. И гадят. При этом в прямом, а не только в переносном смысле этого многопланового слова», — поделился своими мыслями эксперт.

«Теперь о самом регионе. Очевидно, что «усмирение» Северного Кавказа было иллюзией. Насилием, деньгами и предательством Москве удалось его обуздать, но причины, порождающие сопротивление, остаются актуальными. Они кроются в империалистической природе российской империи. Когда Московия под тяжестью своего поражения в позорной, кровавой войне в Украине ослабнет – сопротивление, существующее сейчас скорее в латентной форме, примет характер цунами. Такое уже было раньше и ничего не мешает повторению этого.

И, наконец, речь Патрушева свидетельствует, что эти процессы, усиленные неудачами Московии в войне, уже проявились», — заключил наш собеседник.