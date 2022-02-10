Общая посткарантинная динамика не обошла ипотечный сегмент недвижимости. По данным эксперта в сфере недвижимости Нусрета Ибрагимова, за минувший год было зарегистрировано 53,7 тыс. ипотечных ссуд — это на 64,5% больше по сравнению с позапрошлым годом.

И это объяснимо. Столица урбанизирует в условиях оттока населения из регионов в города. Естественно, главный город страны в сложившейся ситуации становится центром притяжения, куда стекаются в поисках работы, учебы и просто лучших условий жизни жители различных уголков Азербайджана. Как следствие — спрос значительно превышает предложение, и цены растут, подчиняясь не только дефициту, но стойким инфляционным трендам.

Но даже несмотря на это исследования рынка являют некоторую стагнацию, а подавляющее большинство проданного жилья реализуется у нас по ипотечным кредитам, говорит в беседе с # специалист этой сферы Эльнур Фарзалиев. Причем, живейшим спросом пользуется не только ипотечное предложение по государственной линии, но и частные продукты в сегменте долгосрочного кредитования на покупку жилья.

На сегодняшний день горожане также отдают предпочтение ипотечным и внутренним кредитам строительных компаний. Все это следствие незаинтересованности покупателя отдавать за такое солидное приобретение «живые». Кроме того, не все могут себе позволить купить недвижимость за наличные. «У граждан просто нет в наличии таких сумм, — отмечает он. – И потом, ипотечное предложение предполагает определенный перечень документов, подтверждающих право собственности».

Однако растущие цены лишают привлекательности ипотеку. Стоимость жилья в столице растет на дорожающих строительных товарах и прочих расходах застройщиков. При таком раскладе запрашиваемые цены и условия по долгосрочным кредитам на покупку жилья все больше отрываются от реальных доходов населения. Все чаще кредитные условия не отвечают декларируемым зарплатам. По словам специалиста, удорожание первичного жилищного фонда вносит свои коррективы в ценовые реалии всего недвижимого рынка. Вслед за растущими ценами в новостройках дорожает и вторичный жилищный фонд.

Впрочем, даже во время кризиса пандемии коронавируса и снижения показателей строительства жилищного фонда, в сегменте ипотечного кредитования по линии государства наблюдался завидный рост. Никакой паники среди заемщиков не возникло, а стройные электронные очереди за социальным жильем не поредели. Как отмечает эксперт по рынку недвижимости, исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана (АРА) Эльнур Азадов, тенденция растущего интереса граждан к ипотечному кредитованию во многом диктуется всплеском спроса на бюджетные квартиры, строящиеся в рамках социально ориентированного проекта «Льготное жилье» в Ясамальском районе и поселке Говсан Сураханского района столицы.

Главной целью создания социального жилищного фонда является решение проблем в этой сфере малообеспеченного населения с последующим улучшением социального благосостояния страны в целом. По словам собеседника, бюджетное жилье реализуется по сравнительно невысоким ценам, и граждане смогут приобретать его в рассрочку с длительным периодом погашения по низкопроцентному кредиту.

Для поддержания отечественной строительной сферы и решения проблемы с бюджетным жильем пять лет назад в стране стартовали комплексные меры по строительству недорогого жилого фонда, доступного для малообеспеченных слоев населения, в частности для бюджетников. Меры правительства по возведению жилых комплексов для части населения, социально опекаемой государством, сложно переоценить. И хотя на взгляд иных специалистов, подходы к распределению льготных квартир следовало бы скорректировать для охвата этим проектом действительно нуждающихся граждан, само начинание получило высокую оценку экспертного сообщества.

Однако в целом по стране ипотечное кредитование не отличается столь мягким колоритом, а банковские пакеты по карману разве что «состоятельным» по общим меркам гражданам, чьи зарплаты начинаются от 1 тыс. манатов и выше. По этой причине уже долгие годы не утихают дискуссии о путях удешевления ипотечного кредитования.