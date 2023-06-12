В отношении директоров полной средней школы № 1 и 9 города Хырдалан Абшеронского района применены меры дисциплинарные взыскания.

Как сообщили в Абшерон-Хызинском региональном управление образования, в социальных сетях распространились видеокадры мероприятий по случаю завершения учебного года четвертым классом полной средней школы №1 города Хырдалан Абшеронского района и первым классом полной средней школы № 9 города Хырдалан.

Отмечено, что по обоим вопросам было проведено служебное расследование.

Сообщается, что 10.06.2023 года было проведено мероприятие с участием учителя начальных классов средней школы № 1 города Хырдалан Ягут Агамалиевой, 11.06.2023 года было проведено мероприятие с участием учителя начальных классов средней школы № 9 города Хырдалан Абшеронского района Джалалы Абдуллаевой. На видеокадрах мероприятий отражено вручение родителями ценных подарков учителям начальных классов.

За отсутствие строгого контроля за организацией подобных мероприятий в отношении директоров средних школ № 1 и № 9 города Хырдалан Абшеронского района было применено дисциплинарное взыскание. В то же время была проведена беседа с учителями.(АПА)