Наказана директор, оскорбившая артиллериста Вюсала Шахкеримова

19-летний участник Отечественной войны Вюсал Шахкеримов прославился на весь Азербайджан благодаря фотографиям, на которых боец запечатлен во время мощного артиллерийского обстрела врага. Эти снимки вызвали широкое обсуждение в соцсетях.

Однако директор столичной средней школы №102 Маиля Исмайылова написала в Facebook оскорбляющий артиллериста комментарий к его фото.

В ответ на запрос oxu.az в Управлении образования города Баку сообщили, что в ходе расследования инцидента в связи с действиями М.Исмайыловой, вызвавшими возмущение пользователей соцсетей, у директора школы была взята объяснительная, в которой она указала, что при написании комментария к фото по неосторожности была допущена механическая ошибка.

«В связи с этим она принесла извинения в социальных сетях, а также лично родителям В.Шахкеримова.

Приказом министра образования за поведение, не соответствующее «Правилам этического поведения учителей», Маиле Исмайыловой был объявлен выговор», — говорится в сообщении ведомства.