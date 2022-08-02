Тайвань готовит бомбоубежища на фоне растущей напряженности между Китаем и США, вызванной ожидаемым визитом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров. Как сообщает Reuters, под убежища переоборудуют подземные пространства: автостоянки, метрополитен и торговые центры.
Власти Тайбэя, столицы острова, насчитали более 4600 подходящих пространств. В них могут разместиться около 12 млн человек, что более чем в четыре раза превышает его население. Чиновники обновляют базу данных убежищ, отмечают их местонахождение в приложении для смартфонов и запускают кампанию в социальных сетях и печать плакатов, чтобы люди знали, как найти ближайшее убежище.
Входы в шелтеры отмечены табличками с указанием максимального количества людей, которое они могут принять.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань в рамках поездки в Азию. По данным тайваньских изданий The Liberty Times и United Daily News, Пелоси должна прибыть в аэропорт Суншань в Тайбэе 2 августа в 22:30 по местному времени (18:30 по бакинскому). Чиновница проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром посетит законодательный совет Тайваня, где встретится с правительством острова, включая главу Тайваня Цай Инвэнь.
Пекин протестует против визита и заявляет, что китайская армия «не будет сидеть сложа руки», если спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань. Представитель Восточного военного округа Китая пообещал, что Пекин «готов похоронить любого вторгшегося врага». В ответ США начали перебрасывать самолеты и авианосцы ближе к острову. (moscowtimes.ru)