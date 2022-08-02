Тайвань готовит бомбоубежища на фоне растущей напряженности между Китаем и США, вызванной ожидаемым визитом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров. Как сообщает Reuters, под убежища переоборудуют подземные пространства: автостоянки, метрополитен и торговые центры.

Власти Тайбэя, столицы острова, насчитали более 4600 подходящих пространств. В них могут разместиться около 12 млн человек, что более чем в четыре раза превышает его население. Чиновники обновляют базу данных убежищ, отмечают их местонахождение в приложении для смартфонов и запускают кампанию в социальных сетях и печать плакатов, чтобы люди знали, как найти ближайшее убежище.

Входы в шелтеры отмечены табличками с указанием максимального количества людей, которое они могут принять.