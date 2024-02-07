Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, который находится с визитом в Украине, опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве.

Как передает #, он разместил его на своей странице в соцсети «X».

«Начинаю утро в убежище, когда по всему Киеву раздаются сигналы воздушной тревоги. Это повседневная реальность храброго украинского народа», — отметил он.

До прибытия в столицу Украины он призвал страны-члены ЕС отказаться от поставок своих вооружений в третьи страны ради обеспечения Киева техникой и боеприпасами. По мнению Борреля, эти державы могут какое-то время обойтись без соответствующих поставок, так как не ведут боевые действия.