Италию потряс скандал: порносайт Phica опубликовал фейковые фотографии Джорджи Мелони, сопроводив их вульгарными комментариями.

«Я возмущена произошедшим и хочу выразить солидарность со всем женщинами, которые были оскорблены и унижены, со всеми, чье право на личную жизнь нарушили администраторы этого форума и его пользователи»,— отреагировала Джорджа Мелони (цитата по Corriere della Sera).

Госпожа Мелони призвала всех пострадавших обращаться в полицию. Член Демократической партии Италии Валерия Кампанья запустила петицию с требованием закрыть портал Phica. Ее подписали 150 тыс. человек.

29 августа на главной странице Phica появилось уведомление, что портал закрыт «из-за токсичного поведения некоторых пользователей». Он работал с 2005 года и насчитывал более 700 тыс. подписчиков.

Помимо Джорджи Мелони жертвами Phica становились ее сестра Арианна, лидер Демократической партии Элли Шлейн и другие известные в Италии политики, журналисты и инфлюенсеры.

Фотографии женщин-политиков из разных партий были сделаны во время митингов, телеинтервью или в то время, когда женщины были в бикини на отдыхе. Кадры были изменены, чтобы увеличить изображение частей тела или предложить сексуальные позы. Они были размещены в «VIP-разделе» сайта.