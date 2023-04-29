Катастрофические потери в живой силе и технике означают, что России понадобится не менее десятилетия для восстановления армии до довоенного уровня – и это при условии отсутствия каких-либо ограничений на доступ к иностранным компонентам и технологиям. Так считает старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований и почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований при Университетском колледже Лондона Марк Галеотти, который изучает российские вооруженные силы с конца 1980-х гг. Он автор книги «Нам надо поговорить о Путине» и недавно вышедшей «Войны Путина: от Чечни до Украины».

Поэтому, несмотря на опасения в странах Восточной Европы, Россия физически будет неспособна начать военные действия где-либо еще, сказал Галеотти в интервью Business Insider.

Как следует из документов Пентагона, оказавшихся в открытом доступе, Россия к началу марта потеряла от 189 500 до 223 000 человек, включая 43 000 погибших в ходе военных действий. Это больше численности всей группировки, подготовленной для вторжения. Более того, российская армия лишилась элитных частей – потери в некоторых отдельных бригадах спецназа составили до 90-95%.

Потери военной техники составили 10 038 единиц, в том числе более 1900 танков, 830 бронетранспортеров и почти 2300 БМП, по данным Oryx, который учитывает документально подтвержденные случаи.

Тем не менее, сторонники Украины в Европе – страны Балтии, восточноевропейские государства, вступившая в НАТО Финляндия – опасаются, что Путин и его режим могут распространить военные действия и на них. Премьер-министры Польши, Чехии и Словакии написали в понедельник в журнале Foreign Affairs: «Необходимо всерьез отнестись к нашему предупреждению: если Россия победит и Украина падет, следующей может стать Центральная Европа. Победа над Россией сейчас, в Украине пошлет четкий сигнал, что замороженным конфликтам и бесконечным войнам нет места в нашем регионе».

Заморозка конфликта позволит России перегруппировать и восстановить свои вооруженные силы, при этом продолжая вести политическую войну и экспортировать свою имперскую идеологию, считают премьер-министры.

Галеотти же полагает, что военная мощь России радикально подорвана, а Путин в значительной степени «уничтожил российские военные структуры».

«Даже если война закончится завтра, по моему мнению, потребуется десятилетие, чтобы восстановить российские вооруженные силы до уровня, на котором они находились в январе прошлого года. И это с учетом того, что Россия сможет потратить столько денег, сколько для этого необходимо, и у нее будет доступ к компьютерным чипам и всему, что еще нужно, – а это, честно говоря, крайне сомнительно», – говорит Галеотти.

Учитывая все это, он считает, что операция в Украине – «последняя война Путина», даже если не учитывать вероятность потери им власти в результате нее: «Думаю, у него не будет военных возможностей для новых операций, за исключением самых ограниченных».

Таким образом, что же получается — всем вокруг России можно расслабиться? Война в Украине уже «освоила» почти все ее военные ресурсы и об идее воссоздания СССР Путину придется забыть? Насколько похожи на правду эти воодушевляющие выводы иностранного исследователя?

Своими мыслями об этом поделились с # известные украинские эксперты.

Как говорит кандидат политических наук, руководитель Центра исследований региональной безопасности (Сумский государственный университет) Николай Назаров, частично можно согласиться с этим мнением, что Россия потеряла существенный военный, экономический и технологический потенциал. Это произошло вследствие военных действий и санкций, которые технологически оказывают крайне негативное влияние на РФ.

«В этом смысле Украина сделала важную работу в интересах всей Восточной Европы, и безусловно понизила риски национальной безопасности для Польши и стран Балтии. В то же время опасно недооценивать возможности РФ возобновлять производство техники и боеприпасов. Они это обязательно будут делать, пусть невысокоточные, низкого технологического уклада, но это будет массовое производство и к этому риску стоит отнестись серьезно.

Помимо РФ не стоит забывать, что риски мировому сообществу исходят и от других стран – Китая, Ирана, Северной Кореи. Эти страны объединяются в условную коалицию против Запада и против всех государств, которые у них ассоциируются с Западом. Поэтому угрозы мировому порядку исходят далеко не только от РФ, хотя для Украины, безусловно, приоритетной является нейтрализация вызовов безопасности со стороны РФ», — говорит Назаров.

В свою очередь экс-замминистра информационной политики Украины, директор Института постинформационного общества, преподаватель Киево-Могилянской Академии Дмитро Золотухин заявил, что «при всем уважении к господину Марку Галеотти, которого, на моей памяти, уже многократно называли и специалистом по российской преступности, и экспертом по российской гибридной войне, и знатоком российских разведок — у меня есть к нему предложение подтвердить свои слова о подорванной военной мощи российской армии.

Я предлагаю ему перебраться пожить некоторое время в украинском городе Николаеве, где сегодня ночью российские снаряды и ракеты снова разрушили жилой дом, где жили гражданские люди.

Думаю, что такое упражнение может служить некоторой профилактикой для любителей использовать слова «даже если война закончится завтра…». Вот завтра пусть и приезжает. Ждем!».

По мнению экс-замминистра, находясь в тихой и спокойной Европе (ценой за что являются тысячи украинских жизней), очень легко рассуждать о российских вооруженных силах. В особенности, ничего не понимая о работе военно-промышленного комплекса и функционировании вооруженных сил.

«В связи с этим, я бы не стал обращать внимания на громкие заявления людей, которые слывут экспертами одновременно во всех отраслях.

Реальность, к сожалению, остается прежней. В российской империи все решения принимает один человек — Владимир Путин. Этот человек психически не здоров и очень боится за свою жизнь. Единственным залогом продолжения его жизни является власть. А единственным залогом сохранения власти является война. Если внимательно изучить время его длительного правления, то в нем не было периодов, чтобы российская империя не воевала с кем-либо.

Поэтому военно-технические способности российских вооруженных сил в этих вопросах не играют никакого значения. Мы имеем дело с обезьяной, в руках которой граната с вырванной чекой. И бросить эту гранату, которая, ко всему прочему, может еще оказаться и ядерной — обезьяна может в любой момент и абсолютно в любом направлении. И никакого значения, сколько эта граната убьет людей — одного или миллион — нет. Мы должны этого больше не допустить.

Пока российская империя будет существовать — никому расслабляться нельзя. Потому что дело вовсе не в ее вооруженных силах, их слабости или возможностях. Дело в структуре власти, которая не может существовать без насилия против своих граждан и граждан других стран. Пока мы не заставим Российскую Федерацию выполнять свою же конституцию и не прекратим существование имперской власти — никто не может чувствовать себя в безопасности.

А европейским экспертам оставим их любовь к софитам и высокопарным рассуждениям», — заключил Золотухин.