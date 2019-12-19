Наджмеддин Садыков представил личному составу новоназначенных начальников

Распоряжениями Президента Азербайджанской Республики, Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева генерал-майор Намиг Поладов и генерал-майор Мубариз Рзаев назначены соответственно на должности начальников Управления оборонной промышленности Министерства обороны и Учебно-тренировочного центра Вооруженных Сил, сообщает официальный сайт оборонного ведомства.

19 декабря первый заместитель Министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков представил личному составу военнослужащих, назначенных на должности. Начальник Генерального штаба доведя до личного состава задачи, возложенные Верховным Главнокомандующим на Азербайджанскую армию, дал рекомендации в связи с более плодотворной организацией служебной деятельности.

| 2019-12-19T15:45:09+00:00 19 декабря 2019, 17:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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