Военный конфликт России и Украины оказал негативное влияние на мировые цепи поставок. Ранее они пострадали из-за пандемии коронавируса, и тут новая напасть.

Могут пострадать самые разные отрасли – от автопрома до сельского хозяйства. Так, Россия и Украина являются ведущими экспортерами пшеницы, а также подсолнечного масла, кукурузы и удобрений.

Россия для Азербайджана один из главных экономических партнеров, и хотя пандемия отразилась на товарообороте между странами, удалось приблизиться к допандемийному уровню. Так, именно в Россию мы поставляем львиную долю сельскохозяйственной продукции.

Как же скажется происходящее в России на ненефтяном секторе Азербайджана?

Доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли отмечает, что на экономике Азербайджана война между Украиной и Россией отразится. Россия является одним из главных внешнеторговых партнеров Азербайджана.

«Из-за санкций, которые накладывают многие страны на Россию, экономический рост там замедлится, экономическая ситуация ухудшится. В этой стране живет большое количество азербайджанцев, если их экономическое положение ухудшится, они будут меньше средств перечислять на Родину. В целом, не стоит предаваться пессимизму, но мы должны переориентировать свою экономику. С другой стороны, можно обернуть ситуацию и в свою пользу. России больше товаров придется закупать у нас из-за санкций и нужно изучать рынок, ее потребности. Этим мы можем воспользоваться, поставляя ей те товары, которые она до этого закупала в других государствах», – говорит он.

Экономист Натиг Джафарли подчеркнул, что Азербайджан не подключается к санкциям в отношении к России, и это правильный шаг. С нашей стороны проблем с покупкой российских товаров и с продажей наших товаров в Россию быть не должно. Однако могут возникнуть технические проблемы с оплатой, ведь есть угроза того, что Россию отключат от Swift. Напомним, что на сегодняшний день отключение грозит нескольким российским банкам. Сейчас важный вопрос – возможность осуществления банковских переводов, оплата торговых операций.

«Почти 80% нашего сельскохозяйственного экспорта идет в Россию. Это огромный и важный для нашей страны рынок. Но в России ожидается высокий уровень инфляции, в связи с чем уровень покупательной способности населения будет падать. В итоге азербайджанские товары, те же томаты, которые в больших объемах поставляются в РФ, могут в рублях подорожать, а в долларах это будет существенно ниже прежней суммы. Допустим, если средняя цена раньше была почти 1 доллар 30 центов, то сейчас она может упасть до отметки ниже 1 доллара. Такая ситуация сделает экспорт в России не таким выгодным для отечественных фермеров. В любом случае, нужно искать альтернативные рынки и для сбыта нашей продукции, и для замены некоторых российских продуктов продуктами из других стран», – заявил экономист.

В Европу, по его словам, нам пробиться со своей сельскохозяйственной продукцией сложно, остаются азиатские рынки, тот же Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, а также арабские страны.

«Что-то делать надо в любом случае. Такая большая зависимость Азербайджана от России в плане экспорта сельскохозяйственной продукции не должна быть. Мы годами говорили об этом. Сразу, – говорит Джафарли, — переориентироваться на другие рынки не получится, и вопрос даже не в том, насколько конкурентоспособна наша продукция, а в том, что наши фермеры и бизнес не привыкли работать с другими странами». По инерции со времен СССР российский рынок был для нас приоритетным. Чтобы начать работать с другими рынками нужно время, необходимо разобраться с упаковками, стандартами, сертификатами. Это огромный объем работы».

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев уверен, что цепь поставок между Азербайджаном и Россией не будет нарушена. Санкции в отношении России и отношения этой страны с другими государствами не должны повлиять на наши экономические, а особенно торговые отношения. Но в то же время он также говорит о необходимости поиска Азербайджаном новых рынков.