Надеемся, что Шуша в будущем станет культурной столицей тюркского мира.

Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на специальном заседании Милли Меджлиса (парламент).

«В этом городе жили великий композитор Узеир Гаджибейли, Бюльбюль, Натаван и другие поэты. Сегодня Шуша возрождается. Объявление города Шуша культурной столицей Азербайджана в данном контексте является ясным посланием миру.

Для нас было бы честью, если Шуша в будущем году станет культурной столицей тюркского мира. Разумеется, не только Шуша, Карабах, но и все другие уголки тюркского мира дали миру великих личностей», — сказал Эрдоган.(Trend)