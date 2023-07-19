Начинаются совместные российско-китайские морские военные учения.
Китайская сторона уже направила военные корабли для подготовки к совместным учениям с российскими военно-морскими силами.
По данным китайского информационного агентства «Синьхуа», в учениях задействованы более 10 кораблей и более 30 самолетов.
Министерство обороны Китая и государственное информационное агентство не предоставили подробностей о месте проведения учений, но предполагается, что учения пройдут в ближайшие дни в определенных частях Японского моря. (ТАСС)