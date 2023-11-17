Сегодня в Турции начинаются международные учения Doğu Akdeniz-2023, в которых принимает участие морской спецназ Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Военные учения пройдут в городе Мармарис. Всего в них будут задействованы 24 корабля, 13 вертолетов, пять БПЛА, 20 истребителей F-16 и другая техника.

В учениях, которые продлятся до 25 ноября, принимают участие несколько стран.

Отметим, что в соответствии с планом военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Турции, группа личного состава отряда морского спецназа ВМС Азербайджана находится в братской стране для участия в международных учениях Doğu Akdeniz-2023.