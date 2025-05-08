Успешно завершились IV командно-штабные учения «НАТО-Грузия 2025» с участием Азербайджана.
Как сообщает местное бюро Report со ссылкой на Минобороны Грузии, учения прошли в Совместном центре обучения и оценки НАТО-Грузия (JTEC).
В учениях активно участвовали страны-члены и партнеры Альянса. Азербайджан также был среди государств, принимавших участие в этих многонациональных учениях.
Наряду с 17 делегациями из стран НАТО и партнеров, в процесс учений были вовлечены ряд международных организаций и структур.
Отметим, что учения направлены на укрепление безопасности и оборонного потенциала в регионе.