Успешно завершились IV командно-штабные учения «НАТО-Грузия 2025» с участием Азербайджана.

Как сообщает местное бюро Report со ссылкой на Минобороны Грузии, учения прошли в Совместном центре обучения и оценки НАТО-Грузия (JTEC).

В учениях активно участвовали страны-члены и партнеры Альянса. Азербайджан также был среди государств, принимавших участие в этих многонациональных учениях.

Наряду с 17 делегациями из стран НАТО и партнеров, в процесс учений были вовлечены ряд международных организаций и структур.

Отметим, что учения направлены на укрепление безопасности и оборонного потенциала в регионе.