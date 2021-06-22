Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльдара Исмайлова состоится предварительное слушание уголовного дела в отношении Ованесяна Хайказа Корюновича, Манукяна Вараздата Амушавановича, Степаняна Давида Степановича, Тонусяна Левана Ашотовича и других – Багдасаряна Артура Эдуардовича, Авакяна Серопа Суреновича, Арутюняна Вараздата Верёжевича, Манукяна Жоры Ваноевича, Эрабяна Храйра Храчовича, Госпаряна Нарека Агаовича, Курегяна Григора Гагиговича, Геворкяна Ашота Артаковича, Аграманяна Мартина Мушеговича.

Oжидается, что на судебном процессе под председательством судьи Эльдара Исмайлова будут выяснены анкетные данные обвиняемых.