Завершено предварительное следствие по уголовному делу генерал-майора Бекира Оруджева, обвиняемого по «Тертерскому делу».

Согласно информации, полученной АПА, собранные материалы по делу направлены в суд для рассмотрения.

Уголовное дело будет рассмотрено в Бакинском Военном суде.

Отметим, Оруджев Бекир Ширин оглу был задержан в ходе расследования уголовного дела, связанного с «Тертерским делом», в связи с наличием обоснованных подозрений в пытках отдельных военнослужащих, незаконном лишении их свободы и других преступных деяний.

Бекир Оруджев привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям УК 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего по неосторожности), 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.3 (истязание, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не считающееся пыткой), 341.2. 2 (превышение должностных полномочий) и 341.2.3, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.