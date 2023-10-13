Сегодня начинается суд над Хачатряном Вагифом Черкезовичем, обвиняемым в совершении геноцида в селе Мешяли Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований.

В административном здании Ясамальского районного суда под председательством судьи Бакинского военного суда Джамала Рамазанова состоится подготовительное заседание суда.

На заседании будут уточнены анкетные данные обвиняемого и 59 потерпевших по делу.

Отметим, что гражданин Армении Хачатрян Вагиф Черкезович, находившийся в международном розыске в связи с геноцидом в Мешяли, был задержан в июле этого года на Лачинском пограничном пропускном пункте.

Преступная группировка, членом которой он являлся, в декабре 1991 года убила 25 азербайджанцев в селе Мешяли Ходжалинского района, ранила 14 человек и выселила 358 азербайджанцев с законного места жительства.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 103 («Геноцид — действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью или серьезного вреда их умственным способностям, создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение членов этой группы, осуществления мероприятий, направленных на предотвращение рождаемости внутри группы, принудительной передачи детей, принадлежащих одной группе, в другую») и 107 («Депортация или принудительное переселение населения, выдворение населения из законных мест поселения в другое государство или изгнание другими принудительными действиями, без оснований, установленных нормами международного права и законами Азербайджанской Республики»), в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.