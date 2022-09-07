Сегодня стартовал второй этап переселения населения в село Агалы Зангиланского района.

Как сообщает АПА, очередная группа из 12 семей (63 человека) была отправлена в село Агалы из «городка Зангилан», расположенного в поселке Масазыр Абшеронского района.

Еще 13 семей (62 человека) будут переселены в село Агалы 10 сентября.

Согласно действующему законодательству, вынужденные переселенцы смогут воспользоваться мерами социальной защиты, установленными для них государством, в течение трех лет после возвращения на постоянное место жительства.

В целом, 41 семья (201 человек), переселенная на первом этапе в село Агалы, построенное в соответствии с концепцией «умное село», обеспечена всеми необходимыми условиями.

Жители Агалы обеспечены качественными домами, оснащенными «умными» технологиями. Вопросы занятости населения, социальные, образовательные, медицинские вопросы решаются соответствующими органами.