Более 100 млн человек смогут проголосовать на завершающем седьмом этапе всеобщих парламентских выборов, который начался в Индии. Как сообщает избирательная комиссия, граждане южноазиатской республики отдадут голоса в 57 избирательных округах.

Участки для голосования открылись в 07:00, голосование продлится до 18:00. На этом этапе более 100 тыс. избирательных участков открылись в штатах Бихар, Джаркханд, Западная Бенгалия, Одиша, Пенджаб, Уттар-Прадеш, Химачал-Прадеш, а также в союзной территории Чандигарх.

Этот этап стал заключительным для всеобщих парламентских выборов, которые начались 19 апреля. Как ранее сообщили ТАСС в избирательной комиссии, эти выборы могут стать «самыми массовыми демократическими выборами в мировой истории». Всего было зарегистрировано 968 млн избирателей, из них 497 миллионов мужчин и 471 миллион женщин. Средняя явка по предварительным данным на предыдущих этапах составила порядка 62%.

Борьба идет за 543 места в нижней палате парламента (Лок Сабха, Народная палата). Чтобы победить, партии или коалиции необходимо набрать простое большинство — не менее 272 мест.

Основные участники избирательной гонки — правящая Индийская народная партия, которая выступает ведущей силой в Национально-демократическом альянсе, и оппозиционный Индийский национальный инклюзивный альянс развития во главе с Индийским национальным конгрессом. Последний является старейшей в стране партией.