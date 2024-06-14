14 июня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание процесса по делу Тофика Ягублу.

В ходе заседания Ягублу заявил о своей невиновности и фальсификации уголовного дела.

По словам политика, дело грубо сфабриковано. Даты приписываемых ему противоправных действий, не стыкуется с его местонахождением. Так, в эти даты Ягублу находился в Турции.

Далее политик выступил с отводом одному из судей – Азеру Тагиеву. Ягублу объяснил это тем, что Тагиев участвовал в процессах против политзаключенных и попал в санкционный список Конгрессеа США.

Защита ходатайствовала разрешить Ягублу сесть рядом с адвокатами и перенести процесс в более просторный зал с учетом большего числа желающих.

Суд заявил, что со следующего заседания Ягублу будет позволено садиться рядом с адвокатами. Вопрос о проведении заседаний в большом зале также будет рассмотрен.

Защита также ходатайствовала прекратить уголовное дело, или хотя бы перевести Ягублу под домашний арест. Однако суд не удовлетворил ходатайства и назначил слушания на 20 июня.

Напомним, что Тофик Ягублу был арестован 14 декабря 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации и незаконном изготовлении официальных документов и использовании поддельных документов.

Ягублу назвал обвинения надуманными. Политик ранее неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. (Turan)