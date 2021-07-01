С сегодняшнего дня в Азербайджанской Республике начинается призыв на военную службу.

Призыв осуществляется в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева»О призыве с 1 по 30 июля 2021 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы».

Согласно распоряжению, граждане Азербайджанской Республики 2003 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1986-2002 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики будут отправлены на действительную военную службу с 1 по 30 июля 2021 года.

Также военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе» будут уволены в запас с 1 по 30 июля 2021 года.