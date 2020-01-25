На юге Афганистана подбит армейский вертолет, ранены четверо военнослужащих

Вертолет афганской национальной армии подбит ракетой в провинции Гильменд, на юге страны, четверо военнослужащих ранены.

Об этом «Интерфакс» сообщает со ссылкой на местные СМИ.

«Инцидент произошел в уезде Каджаки, ракета поразила вертолет, когда он находился на земле. Четверо военнослужащих получили ранения», — сообщили СМИ со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Омара Звака.

По его словам, вертолет был подбит при приземлении, после того как доставил подразделению 215-го армейского корпуса «Майванд» необходимое.

Пока ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла на себя ответственность за нападение.