На юге Афганистана подбит армейский вертолет, ранены четверо военнослужащих

Вертолет афганской национальной армии подбит ракетой в провинции Гильменд, на юге страны, четверо военнослужащих ранены.

Об этом «Интерфакс» сообщает со ссылкой на местные СМИ.

«Инцидент произошел в уезде Каджаки, ракета поразила вертолет, когда он находился на земле. Четверо военнослужащих получили ранения», — сообщили СМИ со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Омара Звака.

По его словам, вертолет был подбит при приземлении, после того как доставил подразделению 215-го армейского корпуса «Майванд» необходимое.

Пока ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла на себя ответственность за нападение.

| 2020-01-25T16:47:23+00:00 25 января 2020, 17:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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