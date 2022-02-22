На импортируемые в Азербайджан продукты питания, содержащиеся в минимальной потребительской корзине, будут предоставлены льготы по таможенным пошлинам и налогу на добавленную стоимость.

Это нашло отражение в подписанном премьер-министром Али Асадовым распоряжении «О неотложных мерах по усилению антиинфляционных мер в Азербайджанской Республике».

Согласно распоряжению, Министерству экономики поручено в 15(пятнадцать)-дневный срок представить Кабинету Министров Азербайджанской Республики предложения о заготовке и переработке основной продовольственной продукции, входящий в состав минимальной потребительской корзины, инструментах (механизмах льготных кредитов, кредитных гарантий и процентной субсидии) и продукции льготного финансирования представителей микро-, малого и среднего предпринимательства. Также Министерству экономики поручено совместно с Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики принять необходимые меры по защите уровня самообеспечения на внутреннем рынке по продовольственной продукции, входящей в состав минимальной потребительской корзины.