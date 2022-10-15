В результате аварии, произошедшей ночью на территории Гарадагского района (вблизи газоперерабатывающего завода) на магистральном водопроводе Кура-Баку, обеспечивающем город Баку питьевой водой, произошло подтопление прилегающих территорий, в том числе автомагистрали Баку-Газах.

Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы.

В настоящее время руководство ОАО «Азерсу» находится на территории. На территорию привлечена специальная техника, насосы для отвода воды, аварийные бригады, принимаются необходимые меры.

Сотрудники полиции принимают меры по обеспечению безопасности движения на автомагистрали Баку-Газах — привлечены дополнительные силы со стороны Главного государственного дорожного управления и районного управления полиции.

Обеспечивается безопасное передвижение автомобилей по магистрали, сказал он.