На велотреке только девушки: впервые за пандемию в Баку прошло массовое спортивное мероприятие – ФОТО

Около 100 представительниц прекрасного пола приняли участие в велотуре, состоявшемся в Баку на республиканском велотреке и приуроченном к Международному женскому дню 8 Марта.

Состязание состояло из двух этапов: профессиональный и любительский. На велотрек выехали женщины разных возрастов, но всех их объединяла приверженность к здоровому образу жизни.

Организаторы велотура провели мероприятие на высоком уровне. Учитывая, что это было первое массовое спортивное состязание на открытом воздухе за все время пандемии, радости участниц не было предела.

Автор идеи велотура, — генеральный директор агентства Artishok и учредитель общества Azəri Home Chef Фахранда Гасанзаде поблагодарила за активное содействие и помощь в организации главного партнера состязания — Федерацию велоспорта Азербайджана и многочисленных спонсоров, предоставивших подарки всем участницам тура. Без внимания, сюрпризов и цветов не осталась ни одна участница. Все девушки получили подарки от Azercell, Kapital Bank, Balkhoorma, Азерчай, а ценные призы победителям предоставила компания Kontakt Home – спортивные часы для активных людей.

«Давите на педали и выигрывайте», — обратилась к участницам Ф.Гасанзаде, подчеркнув, что главная цель велотура – мотивация здорового и активного образа жизни.

На пьедестал почета поднялись сильнейшие.

Среди профессионалов лучший результат показала член сборной Азербайджана по велоспорту среди юниоров Зохра Афганзаде (1 место), Евгения Джавадова (2 место) и Лала Абдурахманова (3 место).

«Это был дружественный турнир, несмотря на то, что одной из целей состязания было показать наилучший результат. Спасибо большое организаторам за эту удивительную атмосферу», — прокомментировала результат победитель З.Афганзаде. Евгения Джавадова призналась в интервью #, что попасть в число призеров ей помог соревновательный дух и общая позитивная атмосфера праздника, подаренного после многочисленных ограничений в связи с карантином.

С особым азартом прошло соревнование в категории «любители». Не обошлось тут и без падений, и вылетов с дистанции, но никакие эксцессы не могли лишить участниц задора и хорошего настроения. Более того, некоторые любительницы смогли дать достойный ответ профессионалам и показать практически одинаковый с ними результат.

Это, прежде всего тройка победителей – Руслана Касымова (1 место), Камила Асадова (2 место) и Наиля Халилова (3 место). Победителей награждали Фахранда Гасанзаде, руководитель Республиканской олимпийской школы велоспорта Фаиг Гурбанов и генеральный секретарь Федерации велоспорта Азербайджана Фархад Алиев.

«Больше всего мне понравилась атмосфера праздника, которую подарили нам организаторы велотура. Дистанцию прошла без всякого волнения, с улыбкой . Нашла новых подруг и ощутила радость полноценной жизни, по которой мы все так соскучились из –за пандемии», — говорит # серебряный призер велотура К.Асадова.

Участница велотура, педагог по иностранному языку бакинской школе N46 Элен Алиева также призналась, что больше всего ей понравилась атмосфера праздника:

«Очень хочется, чтобы подобных мероприятий для женщин было как можно больше. Мы живем в непростое время, а последний год были буквально заточены в четырех стенах. Это очень тяжело. Для меня участие заключалось в возможности приятно провести время в кругу единомышленников и любителей активного образа жизни. Подарки — это приятно, но не это главное. Для меня, прежде всего, важны положительные эмоции, которые я сполна получила, приняв участие в велотуре», — сказала она в интервью #.

Комментируя результаты праздничного велотура #, Ф. Алиев отметил позитивную атмосферу и бодрый настрой участниц, которые по требованию организаторов соблюдали все нормы карантина:

«Это был серьезный старт, несмотря на то, что в мероприятии преимущественно приняли участие любители велоспорта. Сегодняшние реалии все еще обязывают нас носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Все эти требования были соблюдены, соревнование прошло успешно», — сказал он.

Говоря в целом о негативном влиянии пандемии на спорт, Алиев отметил, что вопреки ожиданиям, проблемы коснулись и велоспорта:

«Недавно я общался с коллегами из Европы, и у них ситуация гораздо хуже, нежели у нас. Все состязания отменены, карантинные меры ужесточаются. Конечно же, это все очень негативно сказывается на обычных людях, не говоря уже о спортсменах».

Вместе с тем, Фархад Алиев сообщил и радостные известия о том, что азербайджанские велосипедисты постепенно возвращаются в строй:

«В эти дни наши спортсмены с успехом участвуют на соревнованиях в Турции, а один из них – Никита Ситов занял 6 место. Мы прилагаем все усилия, чтобы наши спортсмены достойно подготовились к Олимпиаде и Исламским играм, на которые мы попали», — подчеркнул генеральный секретарь Федерации велоспорта.