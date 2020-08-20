На свободу с чистой совестью, но без профессии

Места заключения созданы не только для того, чтобы наказывать преступивших закон, но и для того, чтобы дать им шанс начать новую некриминальную жизнь.

На днях Минюст утвердил «Инструкцию об организации воспитательной работы с осужденными к наказанию в виде лишения свободы на определенный срок и пожизненного лишения свободы, а также оказания им психологической помощи». Согласно этому документу, в местах лишения свободы для более эффективной организации воспитательной работы планируется открыть клубы, библиотеки, радиокомнату, спортивные площадки.

С теми, кто готовится к освобождению, будет работать старший инспектор отдела по организации воспитательной работы. Информацию об освобожденных из мест заключения будут отправлять в Госагентство занятости.

О том, как повлияют новшества на жизнь заключенных и бывших осужденных, рассказал # глава Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов.

– Бывшим заключенным теперь будет теперь легче трудоустроиться?

– Участие государства в трудоустройстве бывших заключенных — идея не новая. Еще 31 мая 2007 года был принят закон «О социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания в пенитенциарных учреждениях». В июле того же года был принят указ Президента о применении этого Закона.

В законе была намечена система правовых, экономических, организационных и социально-психологических мер, необходимых для приспособления освободившихся заключенных к социальной среде, защиты их прав, свобод и законных интересов и предотвращения новых преступлений. В качестве исполнителей были определены пять министерств: Минтруда и социальной защиты населения, МВД, Минюст, Минобразования и Минздрав.

Координирующим всю деятельность по социальной адаптации является Минтруда, при котором действует Госагентство занятости, созданное в декабре прошлого года на базе прежней Госслужбы занятости. Цель этой реорганизации не совсем понятна, но, похоже, оно поможет расширить банк вакансий за счет интеграции с сайтами, размещающими объявления о вакансиях, и создания реестра занятости.

Закон «О социальной адаптации» предусматривает, что Минтруда с помощью Пенитенциарной службы ежемесячно определяет, кто из освобождающихся заключенных нуждается в помощи. Те из заключенных, кто не зарегистрировался до освобождения или освободился из тюрем других государств, могут зарегистрироваться в течение 3 месяцев. Это запускает процесс социальной адаптации, который составляет один год (хотя в исключительных случаях может быть продлен еще на год).

– Какие вопросы должны быть решены в ходе социальной адаптации?

– Такие, как обеспечение временной жилплощадью, организация профессиональной подготовки, обеспечение работой, медицинской и социальной помощью, создание условий для получения образования, обеспечение документами, удостоверяющими личность, и другими необходимыми документами, выдача единовременного денежного пособия, оказание правовой, психологической и информационной помощи. Обеспечение занятости освобожденных от отбывания наказания одиноких женщин, на попечении которых находится ребенок в возрасте до 14 лет, осуществляется безотлагательно.

Одного желания бывшего заключенного получить работу недостаточно. Необходимо, чтобы у него была необходимая квалификация, или чтобы он получил необходимое профессиональное образование, а также, чтобы нашелся работодатель, желающий взять на работу человека с уголовным прошлым. По закону «О государственной службе», на госслужбу не принимают людей с непогашенной или не отбытой судимостью, и бывшему заключенному остается рассчитывать на трудоустройство в частном секторе.

По закону «О занятости», подходящей считается работа, учитывающая образование, специальность, предыдущий профессиональный опыт, состояние здоровья и возможность добираться до предполагаемой работы и обратно на общественном транспорте.

При отсутствии такой работы, тем, кто не проработал более 3 лет, не имеет профессии, отказывается получить дополнительное образование по своей профессии, получить вторую подходящую профессию или освоить новую профессию после истечения срока выплаты страховки по безработице, и тем, кто состоит на учете более 2 лет, могут предложить работу (в том числе временную) не по специальности и не требующую предварительного профессионального образования. В случае отказа от нее, безработный временно снимается с учета в течение 1 года.

Это довольно жесткие рамки, но с учетом того, что на сегодня минимальная зарплата (250 AZN) превышает прожиточный минимум (190 AZN), государство может обеспечить если не жизнь, то выживание бывшего заключенного.

– Но минимальной зарплаты не хватит, если бывшему заключенному придется арендовать жилье…

– Потому необходимо решить проблему жилья. Важно реализовать положение закона «О социальной адаптации», касающегося центров социальной адаптации, имеющих общежитие для бездомных. Но «Положение о центре социальной адаптации» было принято лишь через 10 лет, в октябре 2017 года, а на утверждение структуры центра ушло еще 1,5 года.

Госструктуры, которые ответственны за эти центры, явно не спешат с их созданием. А значит, можно прогнозировать, что в ряде случаев предлагаемая заключенным работа не устроит их размером зарплаты, и их снимут с регистрации на год. Нет человека — нет проблемы.

– Создание в тюрьмах библиотек и клубов поможет в подготовке к жизни на воле?

– Библиотеки, спортплощадки, клубы, библиотеки, компьютерные курсы уже есть практически во всех колониях. Но для успешного трудоустройства заключенным нужно было бы получить профессиональное образование, получив востребованную на свободе профессию.

Больше года назад, в мае 2019 г. был принят «Примерный устав профессиональных школ при исправительных учреждениях Министерства юстиции». Они стали публичным юридическим лицом, получив больше прав и самостоятельности, могут сами определять куррикулум, выпускать свои учебники и методическую литературу.

Из нового Устава было исключено положение о том, что содержание зданий таких профшкол финансируется Минюстом, и включена возможность предпринимательской деятельности. Это должно было привести к переходу на платное образование, которое многим заключенным не по карману. Следовательно, заключенные с базовым общим средним образованием будут выходить на свободу с чистой совестью, но без профессии.

Таким вот образом авторы закона «О профессиональном образовании» внесли свой «вклад» в перевоспитание осужденных.