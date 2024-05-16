В рамках 16-го весенне-летнего сезона Azerbaijan Fashion Week прошел конкурс «Up-Cycle Jeans », целью которого стало оказание поддержки развитию экологически чистой моды. Согласно концепции, мероприятие состоялось в музее «Из отходов в искусство» при Государственном историко-этнографическом заповеднике «Гала», сообщает #.

Конкурс проводился при поддержке Центра развития культурных и творческих индустрий при Министерстве культуры Азербайджанской Республики.

В финал «Up-Cycle Jeans» прошли 16 молодых дизайнера, которые согласно условиям конкурса, представили членам жюри изделия, созданные из переработанных джинсов, пластика, металла и других материалов. От каждого участника были представлены эскизы мужской и женской одежды. При оценке работ принимали участие специалисты модной индустрии — модельер-дизайнер Земфира Джафар, основатели B2B шоурума New Couture(Paris) Дэвид Пирния и Надежда Кожевникова, Алексей Чжен — основатель казахстанского конкурса «New Ce neration — Open way», представитель Центра развития культуры и творчества при Министерстве культуры АР Джейла Мамедова, казахстанский дизайнер Леонид Жеребцов, основатель Tajikista n Fashion Week Тохар Ибрагимов, главный конструктор ООО Debet Safetyfactory, созда тель Академии моды Манзар Закизаде, и казахстанский фешн-продюсер, основатель KFWи AFW, а также учредитель креативного пространства Fashion Coverking Саят Досыбаев.

По итогам конкурса обладатель 1-го места Сара Абудллаева получила возможность при поддержке AFW выпустить первую капсульную коллекцию и представить ее широкой аудитории в рамках 17-го сезона Азербайджанской недели моды. Кроме того, обладателям 2-го и 3-го мест также были вручены ценные призы. Улвия Алиева, занявшая 2-ое место, получила в качестве приза швейную машину, а обладательнице 3-го места Айсу Абдуллаевой был вручен профессиональный паровой утюг. Кроме того, по итогам конкурса был определен победитель Гран-при. Рамазан Габибов выпустит первую джинсовую коллекцию при поддержке предприятия по легкой промышленности ООО Debet Safet y factory, а также отправится в одну из модных академий Милана для ознакомления с лучшими традициями, а также подходом итальянских специалистов для развития мировой модной индустрии. Помимо этого двое участников Газиза Оздоган (Турция) и Рамазан Габибов были приглашены в Казахстан для участия в конкурсе «New Ceneration — Ope n way». Всем победителям конкурса были вручены сертификаты на онлайн участие на фешн-курсах, а также сотрудничество с модельер-дизайнером Земфирой Джаффар и создателем Академии моды Манзар Закизаде.

Индустрия моды является одной из самых загрязняющих отраслей в мире, ответственной за выбросы парниковых газов, использование токсичных химикатов и производство большого количества отходов. Поэтому считается целесообразным принять ряд мер в направлении продвижения устойчивой, экологически чистой индустрии моды. Проведение конкурса «Up-Cycle Jeans» еще раз подтверждает, что азербайджанское общество, как надежный и ответственный член международного сообщества, борется с последствиями изменения климата и проявляет инициативу для защиты окружающей среды. Некоммерческая организация AFW продолжает реа лизовывать ряд значимых проект ов в рамках экологической стратегии страны и «Года солидарности во имя зеленого мира».

Отметим, что в рамках 16-го сезона пройдут яркие показы коллекций отечественных и зарубежных дизайнеров. 16 мая в отеле The Ritz-Carlton, а 17 мая — в Государственном историко-культурном и природном заповеднике «Янардаг» будут продемонстрированы национальные мотивы различных стран в современной интерпретации дизайнеров.