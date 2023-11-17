Сегодня в Баку стартует первый сезон Baku Fashion Week, сообщает #.

Столица Азербайджана вновь в центре внимания фешн индустрии.

Организаторы сезона заявляют, что их целью является создание в стране недели моды, соответствующей всем международным стандартам, и предоставление местным дизайнерам самых лучших условий для продвижения своих брендов и коллекций.

В рамках первого сезона состоятся 14 показов местных и зарубежных дизайнеров, представляющих Азербайджан, Турцию, Грузию и Испанию.

Об этом и другом на пресс-конференции говорили организаторы, среди которых — все, до исключения люди, имеющие отношение к фешн миру.

Главной площадкой первого сезона BFW выступит крупнейший на Кавказе крытый многофункциональный комплекс Бакинский конгресс центр.

Организаторами Baku Fashion Week выступили ModePoint и Stock.

ModePoint – это проект, созданный для поддержки развития индустрии моды в нашей стране и для организации модных мероприятий как внутри Азербайджана, так и за его пределами. Вот уже два года подряд каждое лето ModePoint организует показы мод Fashion Sunset, проходящие на берегу Каспийского моря.

В свою очередь, Stock – это концепт-стор, играющий роль первой широкой модной платформы, объединяющей более 100 азербайджанских брендов. Основная цель Stock – способствовать развитию местной индустрии моды, поддерживать молодых дизайнеров и выводить местные бренды на мировой уровень.

Среди приглашенных гостей Baku Fashion Week местные и иностранные блогеры, инфлюенсеры, а также fashion-иконы из ближнего и дальнего зарубежья.

В числе них значатся талантливый стилист и владелец модной империи в Казахстане Лилия Рах, популярный инфлюенсер с миллионной аудиторией, телеведущая, участница телевизионных шоу Карина Нигай и многие другие.

«Пообщавшись с организаторами июи узнав из планы, я не сомневаюсь, что Baku Fashion Week ждет успех и большое развитие», — говорит Лилия Рах, легенда в мире современной моды.

«Вся моя карьера строилась на неделях моды от Нью-йорка до Парижа. Сегодня я в предвкушении Недели моды в Баку. Прекрасный город, в котором мне посчастливилось побывать уже дважды за этот месяц», — сказала Карина.

Среди почетных гостей — редакторв аких всемирно известных медиа-франшиз, как Harper’s Bazaar, Elle, Esquire и L’Officiel из Казахстана.

Еще одним почетным гостем и главным режиссером Baku Fashion Week стала Нина Драко (Польша).

Нина является создательницей и участницей целого ряда успешных международных показов для различных дизайнеров и брендов. Она также известна в качестве креативного директора международного модельного агентства Nagorny models management.

Евгения Чернышова (Беларусь), обладающая большим опытом работы в международных проектах, сыграет роль хореографа первого сезона Baku Fashion Week.

Организаторы Baku Fashion Week уверены, что проект сыграет значимую роль в поднятии общего уровня fashion-индустрии страны, а его проведение дважды в год создаст возможности для внедрения новых идей, подпитываемых творчеством дизайнеров.

Партнерами первого сезона Baku Fashion Week выступили бренды Schwarzkopf Gliss и Taft, архитектурно-инженерная компания SNLine, дизайн-компания Akkaya, Avenue Interiors, Range Rover Sport, отель Four Seasons Baku и Baku Fashion Academy.

В работе Baku Fashion Week задействована большая команда волонтеров.