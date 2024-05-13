В рамках 16-го весенне-летнего сезона Azerbaijan Fashion Week пройдет конкурс «Up-Cycle Jeans», целью которого станет оказание поддержки развитию экологически чистой моды, сообщает #.

Согласно концепции, мероприятие состоится в музее «Из отходов в искусство» при Государственном историко-этнографическом заповеднике «Гала». Конкурс проводится при поддержке Центра развития культурных и творческих индустрий при Министерстве культуры Азербайджанской Республики. По итогам конкурса победителям конкурса будут вручены ценные призы.

Согласно условиям, в финале конкурса «Up-Cycle Jeans» молодые дизайнеры продемонстрируют членам жюри изделия, созданные из переработанных джинсов, пластика, металла и других материалов. От каждого участника будет представлена модель мужской и женской одежды. В оценке работ примут участие специалисты модной индустрии — модельер-дизайнер Земфира Джафар, основатели B2B шоурума New Couture (Paris) Дэвид Пирния и Надежда Кожевникова, Алексей Чжен — основатель казахстанского конкурса «New Ceneration — Open way», представитель Центра развития культуры и творчества при Министерстве культуры АР Джейла Мамедова, казахстанский дизайнер Леонид Жеребцов, создатель Академии моды Манзар Закизаде, основатель Tajikistan fashion week Тохар Ибрагимов, звезда азербайджанской эстрады, амбассадор и официальное лицо 16-го сезона AFW Рилая Гусейнзаде и казахстанский фешн продюсер, основатель KFW и AFW, а также учредитель креативного пространства Fashion Coverking Саят Досыбаев.

В рамках 16-го сезона также пройдут яркие показы коллекций отечественных и зарубежных дизайнеров в отеле The Ritz-Carlton 16 мая, а 17 мая в Государственном историко-культурном и природном заповеднике «Янардаг».