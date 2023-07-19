Во временно оккупированном россиянами Крыму возник пожар на полигоне, который находится в Кировском районе, начались очень сильные взрывы.

Из зоны, расположенной возле полигона, хотят временно эвакуировать жителей четырех населенных пунктов (более 2 тыс. человек), написал главарь оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов в Telegram.

Из-за ЧП на полигоне трасса «Таврида» перекрыта. Так называемый советник псевдоглавы Крыма Олег Крючков сообщил, что перекрыта часть дороги со 118 километра по 130-й км. По его данным, транспорт перенаправляют на старую керченскую дорогу — можно ехать через Старый Крым и Первомайское.

Позже Аксенов утверждал, что в результате огненно-взрывного инцидента никто не пострадал.

Украинская сторона уже прокомментировала ЧП. По сведениям Государственной пограничной службы Украины, на Старокрымском полигоне «закурил» склад с боекомплектом.